Giám sát xe buýt ở Hà Nội bằng thẻ điện tử từ 2013

Thẻ điện tử sẽ xác nhận chuyến/lượt xe buýt thực hiện lộ trình trên tuyến. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)



Theo Việt Hùng (Vietnam+)



Theo đánh giá của ông Hải, việc giám sát các chuyến/lượt xe chạy đều đã có quy trình, quy định cụ thể. Mỗi chuyến/lượt đều có số liệu, hồ sơ theo quy định.Tuy nhiên, ông Hải lo ngại rằng, vấn đề hiện nay là giữa cơ quan quản lý Nhà nước (bên đặt hàng) và doanh nghiệp (bên thực hiện) đang có nhiều khúc mắc trong việc nghiệm thu, cụ thể là không xác minh được giờ giấc. Hiện nay, doanh nghiệp sẽ phải báo các chuyến lượt không thực hiện nhưng chắc chắn vẫn còn xác suất chưa chuẩn.“Hoạt động kiểm tra giám sát xe buýt hầu hết được thực hiện bằng sức người, kiểm tra giám sát thường xuyên trên mạng lưới và thực hiện một số chốt của doanh nghiệp và Nhà nước nhưng số lượng nhân viên cũng có hạn,” ông Hải khẳng định.Chứng minh cho vấn đề này, ông Hải đưa ra con số, Trung tâm hiện có 30 nhân viên thuộc bộ phận kiểm tra giám sát. Con số này quá nhỏ so với hơn 10.000 lượt xe được thực hiện bởi khoảng 1.000 đầu xe buýt mỗi ngày.“Việc kiểm tra giám sát các xe buýt đã được chạy chuyến/lượt là công tác vô cùng quan trọng để cơ quan Nhà nước quản lý chặt dịch vụ đơn vị đã ký (đặt hàng hoặc hợp đồng) trên cơ sở đó thanh toán đúng, chuẩn xác, không lãng phí. Mạng lưới xe buýt đã phát triển ngày càng rộng khắp và để kiểm soát được xe buýt thì ‘đường thoát’ duy nhất là bằng công nghệ,” ông Hải đưa ra giải pháp.Theo ông Hải, công nghệ giám sát xe buýt là một loại thẻ điện tử được nạp dữ liệu của phương tiện. Thẻ này khá gọn nhẹ, đơn giản, được gắn lên kính xe. Nhìn bên ngoài thẻ này chỉ giống như một cái tem. Tại vị trí nhất định, sẽ thiết lập điểm chốt có radar quan sát. Mỗi khi xe đi qua, hệ thống sẽ quét và đọc thông số về thời điểm, loại xe, số tuyến… rồi truyền về trung tâm.Tuy nhiên, ông Hải cho rằng, trong một số trường hợp vẫn phải dùng con người để kiểm soát.Cụ thể, trường hợp lái xe phải đổi lộ trình do nhiều nguyên nhân khách quan, mà chủ yếu là tắc đường. Khi đó, thiết bị sẽ báo về trung tâm là xe không qua chốt, có nghĩa là không thực hiện chuyến lượt đó. Trong khi đó, thực tế thì xe này đã được bộ phận điều hành đồng ý thay đổi lộ trình.“Về cơ bản thì các chuyến lượt không thực hiện sẽ được bộ phận kiểm tra giám sát xét lại, nếu có đủ hồ sơ chứng minh là xe đó có thực hiện chuyến lượt nhưng do không qua chốt do phải thay đổi lộ trình thì sẽ công nhận chuyến lượt đó,” ông Hải bộc lộ quan điểm.Ông Hải cho biết thêm: “Nhà cung cấp này sẽ viết phần mềm cho hệ thống đồng thời giới thiệu công nghệ nước ngoài để đưa vào ứng dụng. Để cung cấp một giải pháp tốt, quản lý hiệu quả chuyến lượt vận hành, chống được thất thoát thì nhà nước sẽ sẵn sàng đầu tư.”Hiện tại, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị đang cố gắng triển khai nhanh để có thể đưa hệ thống này thực hiện từ đầu năm 2013.