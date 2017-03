Giận chồng, một phụ nữ tự tử

Sáng 25/9, Công an huyện An Lão cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thắt cổ tự tử. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (1980) trú thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 23/9, khi ngủ dậy, người nhà nạn nhân phát hiện chị H. đã thắt cổ tự tử chết trong nhà từ bao giờ. Theo ông Nguyễn Duy Ánh - Phó trưởng công an huyện An Lão: “Tại hiện trường phát hiện chị H có để lại một bức thư viết: Tôi chết bởi vì anh ấy đối xử lạnh nhạt, giữa vợ chồng có mâu thuẫn không thể sống chung được nữa…”. Đây là vụ tự tử thứ 7 xảy ra trên địa bàn huyện tính từ đầu năm đến nay; trong đó có 4 vụ tử vong, 3 vụ phát hiện kịp thời được cứu sống. Được biết, chị H. ra đi để lại 3 đứa con thơ dại. Theo Doãn Công (Dân trí)