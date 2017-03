Giận chồng, ôm con nhảy xuống giếng

Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hồng, 27 tuổi, trú tại thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về hành vi "giết người".

Được biết, trước đó, ngày 2/6, do mâu thuẫn với mẹ chồng, Hồng đã pha thuốc trừ sâu vào nước và bắt con trai Phạm Minh Đức (mới được 36 tháng tuổi) cùng uống rồi bất ngờ ôm con nhảy xuống giếng tự vẫn.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ việc trên ban đầu được xác định là do Hồng không đồng ý cho chồng là anh Phạm Minh Đạt về nhà gặt cho mẹ đẻ nên đã nảy sinh ý định tự vẫn, đồng thời viết thư tuyệt mệnh để lại. Nhưng rất may, do lúc đó trời đổ mưa, anh Đạt liền quay trở về nhà để thu dọn thóc liền phát hiện và hô hoán bà con giúp đỡ cứu vợ và con.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo Đăng Hùng (CAND)