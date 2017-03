Giận vợ, đốt cháy chợ huyện đảo Lý Sơn

Khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại cửa hàng thuốc tây này, người dân địa phương cùng bộ phận phòng cháy chữa cháy Công an H.Lý Sơn, sau gần 1 giờ nỗ lực mới khống chế được hoàn toàn ngọn lửa. Nhờ vậy, hàng chục cửa hàng kinh doanh tại chợ không bị ngọn lửa cháy lan sang.



Nguyên nhân ban đầu được xác định, người gây ra vụ cháy là Thái Văn Dương (48 tuổi, trú tại thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) và cũng là chủ của hàng thuốc tây Dương Xanh. Do say rượu không làm chủ bản thân nên đốt chợ để... giải quyết mâu thuẫn với vợ!





Theo Hiển Cừ (TNO)