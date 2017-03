Giăng bẫy lừa bán thiếu nữ

Ngày 21/6, Công an Hà Nội đã bắt Trần Đức Thành (tức Trọng, 17 tuổi) và Nguyễn Xuân Long (19 tuổi, cùng ở Nam Định) để điều tra hành vi buôn bán người.

Họ khai đầu tháng 6, qua chat đã quen một người xưng tên Long. Anh ta nói có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam với giá 36 triệu đồng. Muốn kiếm tiền, Thành và Xuân Long tìm cách làm quen các cô gái với mục đích lừa bán cho Long.

Ngày 11/6, hai nam thanh niên này kết thân được với thiếu nữ tên Mai (20 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chúng mời cô về phòng trọ chơi rồi rủ đến Quảng Ninh để mua sắm tại chợ biên giới.

5 ngày sau, khi đưa Mai đến thành phố Móng Cái, Thành và Xuân Long lập tức liên hệ "đối tác". Một người được cử đến đưa cả nhóm theo đường tiêu ngạch sang Trung Quốc.

Giao Mai cho nhóm buôn người, Thành và Xuân Long nhận 12.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng) rồi quay về.

Ngày 19/6, Mai được Công an Hà Nội phối hợp Công an Trung Quốc giải cứu an toàn.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo VnExpress