Giáng cấp, cảnh cáo 6 công an liên quan clip bắt mại dâm

Theo đó, kỷ luật hạ quân hàm hai cấp đối với Trung úy Hoàng Hà Long, Thiếu úy Đào Duy Long, Thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng; hạ một cấp đối với Thượng úy Trần Văn Hoàn và Thượng sĩ Hà Trọng Huân; cảnh cáo, điều chuyển công tác đối với Thượng sĩ Nguyễn Mạnh Hưng. Công an tỉnh cũng quyết định không công nhận danh hiệu thi đua năm 2010 đối với Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến, Trưởng Công an thị xã Cẩm Phả.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sau khi clip bắt mại dâm bị tung lên mạng, ngày 19-11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác sáu người nói trên vì đã vi phạm quy trình công tác, trong khi bắt mại dâm đã tự ý quay, sau đó chuyền tay nhau đoạn clip này.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an thị xã Cẩm Phả không xác định được người nào tung clip lên mạng nên ngày 29-11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cơ quan An ninh điều tra vào cuộc điều tra. Công an thị xã Cẩm Phả đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan an ninh.

K.LINH