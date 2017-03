Giáng cấp thượng úy công an nổ súng tại trường gà

(PL)- Ngày 28-12, tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết giám đốc công an tỉnh vừa ký quyết định kỷ luật giáng cấp Thượng úy Trần Quốc Thái, CSĐT Công an huyện Bến Lức, xuống trung úy.

Trưa 9-10, tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), một nhóm người tổ chức đá gà ăn tiền. Khi lực lượng Công an huyện Bến Lức có mặt, khoảng 30 đối tượng tại trường gà bỏ chạy tán loạn. Thượng úy Thái nổ hai phát súng chỉ thiên, rượt đuổi một đối tượng. Do té ngã, khẩu súng trên tay Thượng úy Thái cướp cò, đạn trúng vào đầu anh Nguyễn Phi Hoàng (ngụ ấp 9, xã Lương Hòa) trọng thương. Anh Hoàng được đưa đến BV Chợ Rẫy mổ lấy đầu đạn từ trong đầu ra, thoát chết. TƯỜNG VÂN