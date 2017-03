Giáng chức hạt trưởng hạt kiểm lâm

Ngày 2-1, ông Lê Cao Bính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, cho biết đã có quyết định cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Nguyễn An Ninh, đồng thời giáng chức ông này từ hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu (Nghệ An) xuống làm hạt phó.