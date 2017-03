Giành nhau gặt lúa ở ĐBSCL

Ngày 14-10, trong lúc máy của ông Nghĩa đang cắt lúa thì ông Võ Tấn Lực, ngụ ấp Phú Tiên đưa máy GĐLH đến giành cắt lúa với ông Nghĩa. Ban nhân dân ấp, công an xã đến mời ông Lực về trụ sở làm việc nhưng ông này không chấp hành, cầm lưỡi hái thủ thế. Công an xã đã nổ súng chỉ thiên… Cảnh sát 113 phải can thiệp ông Lực mới chịu về công an xã làm việc. Hiện công an xã đang đề xuất công an huyện xử phạt hành chính ông Lực về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng Công an xã Trung Nghĩa, trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ máy GĐLH từ nơi khác đến cắt lúa mướn bị hư hỏng vì cắt phải những cây sắt phi 6, phi 8 do người xấu cài trong lúa. Ông cho biết: “Chúng tôi biết rõ cây sắt do các chủ máy trong vùng gài xuống ruộng để phá máy của những chủ máy từ nơi khác đến nhưng không bắt được quả tang, không xử lý được”. Năm 2010 nhiều chủ máy GĐLH đến vùng Mỹ Phước Tây, Phú Cường của huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cũng liên tục cắt phải sắt, đá tảng trong ruộng lúa làm máy móc hư hỏng, phải bỏ đồng chở máy về.

Theo TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long, hiện cả khu vực có khoảng 6.000 máy GĐLH nên chỉ đáp ứng 30% nhu cầu cắt lúa của nông dân. Thực tế là có tình trạng các chủ máy GĐLH ở địa phương phá hoại máy của người khác vì họ sử dụng máy Trung Quốc, tỉ lệ hao hụt lúa cao, người dân không thuê.

HÙNG ANH