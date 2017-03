Giao cấu với trẻ em, chi tiền xin ‘xí xóa’

Trích ghi âm cuộc gọi chiều 24-3 + Ông Nguyễn Văn Cho: Đúng là do em sơ suất. Do thấy hoàn cảnh hai bên gia đình tự thỏa thuận như vậy, bữa đó có lên, em mới lấy hồ sơ coi lại thì thấy nó còn thiếu đúng sáu tháng nữa mới đủ 16 tuổi. . PV: Nhưng sao trước đó anh lại bảo anh không biết, không chứng kiến vụ giao tiền giữa hai bên gia đình? + Tại em lu bu công chuyện quá. . Như vậy, hôm giao tiền tại hội trường xã giữa hai bên gia đình có anh chứng kiến không? + Dạ có, đúng, đúng rồi. Thôi, giờ như thế này, bữa nào anh lên đây, em với chỗ hai bên gia đình gặp anh chút được không, em với hai bên gia đình đó gặp riêng anh hén! _________________________________________ Trong vụ việc này tôi thấy công an xã đã không làm hết trách nhiệm. Lẽ ra lúc nhận được tin báo, công an xã phải xác minh vụ việc. Nếu vi phạm hành chính thì xử lý theo thẩm quyền, nếu xét thấy có dấu hiệu hình sự thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan cấp trên điều tra. Luật sư HỒ THỊ NỆ, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang Khi mời các bên lên làm việc, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm thì công an xã phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xem xét, quyết định khởi tố hay không. Chứ công an xã để hai bên tự thỏa thuận với nhau là không đúng. Ngoài ra trong vụ này nếu cơ quan điều tra chứng minh được C. đủ tuổi thành niên và em T. dưới 16 tuổi thì đã có dấu hiệu hình sự của tội giao cấu với trẻ em. Luật sư NGUYỄN THẾ PHONG, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Long An