10/6, khóa sổ đăng ký thi vào lớp 6 Trường Marie Curie

Điều kiện dự tuyển vào Trường Marie Curie là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2000 (11 tuổi). Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết, tất cả học sinh có nguyện vọng vào trường sẽ dự kì thi do nhà trường tổ chức ngày 19/6. Nội dung thi chủ yếu theo chương trình Văn, Toán lớp 5.



Tất cả học sinh dự tuyển vào lớp 6 đều thi hai môn Văn và Toán. Những học sinh muốn vào lớp tiếng Anh chuẩn quốc tế phải dự thi thêm môn tiếng Anh vào các ngày 14, 18/6. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 23/6.



Nhà trường cũng lưu ý, vì chỉ tiêu vào lớp 6 rất hạn chế nên phụ huynh nhập học đúng hạn (23,24/6). Sau ngày 24/6 nhà trường sẽ giải quyết cho những học sinh khác nếu còn chỉ tiêu.



Tiền học bán trú / tháng do Trường Marie Curie giảng dạy là 2.600.000 đồng/ tháng (hàng năm, các khoản chi phí có điều chỉnh theo hệ số trượt giá chung); Kinh phí do Language Link giảng dạy tương đương 1.000 USD/năm.



Thời hạn Trường Marie Curie nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển lớp 6 từ 10/5 - 10/6.



Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo năm học 2011-2012, Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam sẽ tuyển 200 học sinh lớp 6. Từ 6-8/6 trường phát và nhận hồ sơ tuyển sinh.



Theo đó, học sinh lớp 5 của các trường tiểu học TP. Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học và có đủ hai điều kiện sau: Có từ 4 năm trở lên ở cấp tiểu học xếp loại học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt; Có tổng điểm hai môn Tiếng Việt và Toán cuối học kỳ hai lớp 5 đạt từ 19,0 điểm trở lên.



Ngoài ra những học sinh không đủ điều kiện trên nếu có thành tích, năng khiếu đặc biệt được Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên Hà Nội –Amsterdam xét duyệt cho dự tuyển.



Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện ở cấp tiểu học theo các điều kiện nêu trên, Hội đồng tuyển sinh của trường xét chọn những học sinh có đủ điều kiện được dự kiểm tra hai môn văn hóa Tiếng Việt và Toán. Thời gian kiểm tra 45 phút/môn, địa điểm tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.



Từ ngày 06/6 đến ngày 08/6, nhà trường sẽ phát hành đơn và nhận đơn, lệ phí kiểm tra của học sinh có đủ điều kiện.



Ngày 11/6: học sinh xem số báo danh và kiểm tra các thông tin về cá nhân trong Danh sách dự kiểm tra, sửa chữa những sai sót (nếu có) tại Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam.



Học sinh có mặt tại trường để nghe hướng dẫn kiểm tra, số báo danh và địa điểm kiểm tra vào ngày 13/6.





