10 triệu học sinh tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet

Vào ngày 6-4-2013 kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc do Mạng Việt Nam go.vn phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức sẽ chính thức khởi động. Ban tổ chức cho biết, số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng gần 40% so với năm học 2011 – 2012.

Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc thi IOE (http://ioe.go.vn) đã thu hút sự tham gia của gần 10 triệu thành viên và trở thành sân chơi tiếng Anh trực tuyến hàng đầu hấp dẫn các em học sinh.





Hệ thống máy tính của trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đã sẵn sàng cho kỳ thi cấp toàn quốc.

Những con số ấn tượng về kỳ thi. 9.315279 thành viên đăng ký đến thời điểm 5-4-2013. Số lượng thành viên tham dự đông nhất: 744.000 thí sinh đã dự thi vào ngày 08-12-2012. Riêng năm 2012-2013:Số học sinh dự thi cấp trường: 410.457. Số học sinh dự thi cấp quận, huyện, thị xã: 232.256. Số học sinh dự thi cấp tỉnh, thành phố: 56.804.



Tại cuộc thi năm này, lần đầu tiên học sinh từ lớp 3 tới lớp 12 sẽ được thử thách qua bài thi nghe; đây cũng là lần đầu tiên các cuộc thi chính thức tách độc lập với các vòng tự luyện với một hình thức thi hoàn toàn mới và lần đầu tiên các em học sinh lớp 11 được tham gia kỳ thi cấp toàn quốc.

Để đánh giá kỹ năng nghe của các thí sinh, các cán bộ Mạng Việt Nam go.vn đã phối hợp với các chuyên gia thiết kế các dạng bài thi nghe cho năm học này. Ban tổ chức hi vọng, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia nước ngoài, phát âm chuẩn tiếng Anh, các câu hỏi của bài thi nghe đã đảm bảo tính hấp dẫn và chuẩn về phát âm.

Hình thức thi các cuộc thi chính thức cũng được đổi mới, với trên dưới 200 câu hỏi đa dạng (theo các kiểu bài ở các vòng tự luyện) và thời gian thực hiện trong 30 phút cùng với sự thông minh khi thiết kế sản phẩm đã đạt được các yêu cầu mà các năm học trước chưa có được: học sinh không thể làm lại các câu đã làm, các tình huống gian lận lập tức bị hệ thống phát hiện và học sinh sẽ bị loại khỏi cuộc thi; hệ thống không tính số lần làm bài tránh tình trạng học sinh gian lận để thi lại làm cho công tác coi thi khá phức tạp với nhiều biên bản phải lập.

Các cán bộ tiểu ban nội dung của Mạng Việt Nam go.vn cùng các chuyên viên chỉ đạo bộ môn tiếng Anh của Bộ GD&ĐT đã xây dựng ngân hàng câu hỏi với khoảng 105.000 câu hỏi. Hội đồng soạn câu hỏi đề thi cấp toàn quốc đã làm việc với sự bảo vệ và giám sát của cán bộ an ninh do Bộ Công An bố trí, vừa đảm bảo an toàn cho Hội đồng, vừa đảm bảo sự bí mật cho đề thi.

Để đảm bảo cho kỳ thi thành công, Ban Tổ chức cấp toàn quốc cũng đã cử đoàn công tác đi kiểm tra và chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức cho nhiều địa phương. Các chuyên gia công nghệ của Mạng Việt Nam go.vn đang rà soát lại hệ thống, lập các phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, kể cả sẵn sàng đối phó với tin tặc hoặc các sự cố bất ngờ xảy ra.

Việt Linh