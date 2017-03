100 trường THPT tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết kế hoạch tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm đợt này gồm: Hướng dẫn thực hiện ba bước tự kiểm tra thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căn tin; xây dựng và triển khai hoạt động hệ thống tự kiểm tra ATVSTP theo hai cấp (phòng và trường) trong hệ thống quản lý; quy chế cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống; quy định về điều kiện sức khỏe đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay…

Q.VIỆT