106 giám thị, thí sinh vi phạm quy chế trong đợt 1

Trong số 104 thí sinh bị xử lý, có 81 trường hợp bị đình chỉ thi, 18 em bị khiển trách, phạt cảnh cáo 5 em. Năm 2009, cả nước cũng có 105 trường hợp vi phạm quy chế thi trong đợt 1.



So với năm 2009, số giám thị vi phạm quy chế năm nay giảm đáng kể, từ 11 người xuống còn hai người, trong đó có một người bị khiển trách và một giám thị bị đình chỉ.



Cũng theo báo cáo của các điểm thi trên cả nước về Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác thi cử được đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, kỷ luật trường thi được xiết chặt, các hiện tượng vi phạm đều được xử lý kịp thời.



Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các ban ngành địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các hội đồng tuyển sinh đảm bảo điều kiện để phục vụ cho kỳ thi.



Sau khi kết thúc môn thi cuối sáng nay, nhiều thí sinh và phụ huynh đã vội vã ra bến xe để về quê. Trong khi đó, các sĩ tử tham dự thi đợt 2 lại chuẩn bị hành trang để lai kinh ứng thí.



Đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra vào hai ngày 9 và 10/7 dành cho các khối B, D, C và các khối thi năng khiếu. Ngày 15 và 16/7 dành cho thí sinh dự thi cao đẳng là đợt thi cuối cùng của mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay./.





Theo Phạm Mai (Vietnam+)