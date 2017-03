1,2 triệu học sinh TP.HCM tựu trường

Năm học này, TP có hơn 1,5 triệu HS từ mầm non đến THPT, tăng hơn 85.000 HS so với năm học trước. Trong đó, bậc tiểu học và mầm non tăng cao nhất, gần 52.000 em. Theo kế hoạch, năm nay TP phấn đấu 80% HS tiểu học, 35% HS THCS, 25% HS THPT được học hai buổi/ngày; 50% HS từ sáu tuổi được học tiếng Anh. TP có gần 90 trường từ tiểu học đến THPT triển khai đề án “Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh với Việt Nam”, trong đó có 47 trường tiểu học, 26 trường THCS và 16 trường THPT sẽ thực hiện từ năm học tới hoặc những năm tiếp theo…

Để đáp ứng chỗ học cho HS, TP tiếp tục đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 52 dự án trường học với tổng số phòng học mới đưa vào sử dụng là 1.537. Tính từ đầu đến giữa năm 2015, bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM và nguồn vốn ODA, TP đã đầu tư 270 dự án trường học khởi công xây dựng với tổng số tiền gần 2.100 tỉ đồng.

PHẠM ANH