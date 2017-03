121 cháu mẫu giáo ở thôn An Định đã được đến lớp sau hai tháng nghỉ học

Ông Dũng cho biết, mặc dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng phụ huynh các cháu mẫu giáo thôn An Định vẫn kiên quyết không cho các cháu đi học, nếu 30 cháu 5 tuổi phải lên học tại khu trung tâm của Trường mầm non Tô Hiệu (khu vực này cách thôn An Định khoảng 800m), thay vì được học tại điểm lớp trong thôn. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của 121 cháu trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn thôn An Định được đến lớp, đến trường, ngay từ đầu tuần (thứ hai 8-11), Phòng Giáo dục huyện đã đề xuất với UBND huyện Thường Tín về biện pháp giải quyết. Theo đó, đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường mầm non Tô Hiệu, ngoài việc duy trì các lớp học của các cháu 2- 4 tuổi tại thôn An Định, cần bố trí giáo viên lớp 5 tuổi về dạy tại điểm lớp của thôn.

UBND xã và lãnh đạo Trường mầm non Tô Hiệu cũng đã có cuộc họp với phụ huynh các cháu mẫu giáo 5 tuổi thôn An Định để thông báo hướng giải quyết trên. Sau cuộc họp, phụ huynh các cháu nhà trẻ, mẫu giáo thôn An Định đã cho các cháu đi học trở lại tại điểm lớp trong thôn.

Tuy nhiên, ông Dũng cho biết, đây chỉ là giải pháp tạm thời cho đến hết học kỳ I năm học 2010- 2011, sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp tại khu trung tâm, chủ trương của huyện là vẫn nên đưa các cháu 5 tuổi tại thôn An Định về khu trung tâm học để đảm bảo điều kiện phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi. Tất nhiên, trong thời gian tới, các ngành, các cấp từ huyện đến xã, thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động để các bậc phụ huynh thôn An Định đồng thuận với chủ trương trên.

Theo Đức Hải (HNMO)