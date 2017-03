15 thí sinh bị đình chỉ thi ở ngày thi tốt nghiệp thứ hai

Cũng theo báo cáo này, số thí sinh đến dự thi ngày thứ 2 là 942.670, đạt 99,64% so với tổng số 946.064 thí sinh đăng ký dự thi. Như vậy, có gần 3.400 thí sinh vắng thi.



Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót.



Theo đánh giá chung ban đầu, đề thi các môn Địa lý và Sinh học có nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12, vừa sức với thí sinh, đảm bảo kiểm tra được kiến thức cơ bản và có khả năng phân loại trình độ thí sinh.



Đặc biệt, đề thi môn Địa lý có câu hỏi về việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển đảo, khơi gợi được sự hiểu biết và ý thức về chủ quyền dân tộc, có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với các thí sinh dự kỳ thi năm nay mà còn đối với thế hệ trẻ sau này.



Về công tác coi thi, các địa phương đã thực hiện đánh giá và rút kinh nghiệm kịp thời việc tổ chức ngày thi thứ nhất, tiếp tục chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là đẩy mạnh quán triệt quy chế thi để tăng cường kỷ cương trường thi, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi trong ngày thi thứ hai.



Tại các hội đồng coi thi trên phạm vi toàn quốc, không khí trật tự, an toàn của trường thi tiếp tục được duy trì. Những vi phạm quy chế thi đã đươc kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc.



Thời tiết trên phạm vi cả nước trong hai buổi thi khá mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh dự thi. Tại các thành phố lớn không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông.



Ở tất cả các hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc, điện, nước được cung cấp ổn định, không xảy ra hiện tượng mất điện, mất nước, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo.



Ngày mai, các em tiếp tục dự hai môn cuối là môn Toán và Ngoại ngữ.





Theo Vietnam+