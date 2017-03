15.000 học sinh Lai Châu phải nghỉ học vì rét đậm

Riêng huyện biên giới Sìn Hồ đã có gần 8.000 học sinh phải nghỉ học vì rét; toàn bộ học sinh khu vực 8 xã biên giới huyện Phong Thổ cũng đã được nghỉ học.





Ngày 10/1, Phòng Giáo dục thị xã Lai Châu báo cáo đã cho hơn 1.400 học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học tránh rét...



Ông Đỗ Văn Hán, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lai Châu cho biết để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong mùa đông giá lạnh, ngay từ đầu năm học 2010-2011, sở đã chỉ đạo các phòng giáo dục và các đơn vị trường trực thuộc chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét và có kế hoạch học bù hợp lý.



Ngày 6/1 vừa qua, sở tiếp tục có văn bản chỉ đạo cụ thể, nếu nhiệt độ ngoài trời tại địa phương từ 10 độ C trở xuống thì cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học, từ 7 độ C trở xuống cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học và 5 độ trở xuống cho học sinh trung học phổ thông, bán trú trung học phổ thông được nghỉ.



Cùng với việc chỉ đạo cho học sinh nghỉ học tránh rét, Sở GD-ĐT còn tặng 1.500 bộ quần áo ấm quyên góp cho học sinh các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường và đang tiếp tục triển khai may quần áo ấm đảm bảo tiêu chí "vừa, ấm, đẹp" từ nguồn vốn hàng trăm triệu đồng do các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương ủng hộ để tặng cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa đang phải chịu giá lạnh...

Theo TTXVN/Vietnam+