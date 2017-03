18 trường quân sự xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

Thi sinh làm thủ tục xét tuyển ĐH 2016. Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+

Có 18 trường tham gia xét tuyển bổ sung với tổng số hơn 1.000 chỉ tiêu. Trong đó, có trường tuyển hàng trăm chỉ tiêu như Trường Sỹ quan chính trị tuyển 260 chỉ tiêu, Học viện Hậu cần tuyển 162 chỉ tiêu…



Tổ hợp môn xét tuyển tập trung ở các khối thi truyền thống A, A1, C và B.



Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua Internet, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ hôm nay, 23-8 đến hết ngày 28-8.



Cụ thể chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và điểm nhận hồ sơ của các trường như sau:



1. Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 135 chỉ tiêu, điểm 21 đến 24 tùy theo từng tổ hợp môn thi và hộ khẩu thường trú của thí sinh. Hai tổ hợp xét tuyển là khối A và A1.



2. Trường Học viện Quân y tuyển 65 chỉ tiêu cho ngành bác sĩ đa khoa với hai tổ hợp xét tuyển là khối A và khối B.



Với thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc, điểm nhận hồ sơ từ 24 điểm với nam và 26,25 điểm với thí sinh nữ.



Với thí sinh hộ khẩu thường trú khu vực phía Nam, điểm nhận hồ sơ thấp hơn, chỉ từ 20,25 đến 22,5 điểm (tùy theo tổ hợp) với thí sinh nam và 25,5 điểm với thí sinh nữ.



3. Học viện Khoa học quân sự tuyển 27 chỉ tiêu cho bốn ngành học trinh sát kỹ thuật, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nga và ngôn ngữ Trung Quốc. Điểm nhận hồ sơ từ 18 điểm với thí sinh nam và 24 điểm với thí sinh nữ.



4. Học viện Biên phòng tuyển 103 chỉ tiêu với hai tổ hợp môn khối C và A1, điểm nhận hồ sơ từ 17 điểm đến 19 điểm.



5. Học viện Hậu cần tuyển 162 chỉ tiêu, tổ hợp môn khối C và A1, điểm nhận hồ sơ từ 17 đến 20 điểm.



6. Học viện Phòng không - Không quân tuyển 79 chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển là tổ hợp môn khối C và A1, nhận hồ sơ từ 16 điểm với thí sinh phía Nam và 17 điểm với thí sinh phía Bắc.



7. Viện Hải quân tuyển 10 chỉ tiêu, khối A, điểm nhận hồ sơ từ 20 điểm với thí sinh phía Nam và 22 điểm với thí sinh phía Bắc.



8. Trường Sỹ quan chính trị tuyển 260 chỉ tiêu theo hai khối A và C, điểm nhận hồ sơ từ 17 đến 19 điểm tùy khối xét tuyển và khu vực thường trú của thí sinh.



9. Trường Sỹ quan lục quân 1 tuyển 67 chỉ tiêu. Trường chỉ tuyển bổ sung thí sinh nam, tính từ Thừa Thiên-Huế trở ra Bắc. Tổ hợp xét tuyển là khối A và điểm hồ sơ từ 20 điểm.



10. Sỹ quan lục quân 2 tuyển 103 chỉ tiêu, xét tuyển theo khối A, điểm nhận hồ sơ từ 18 điểm.



11. Sỹ quan pháo binh tuyển 10 chỉ tiêu, theo khối A, từ 18 điểm với thí sinh phía Nam và 20 điểm với thí sinh phía Bắc.



12. Sỹ quan Công binh 44 chỉ tiêu, theo hai khối A và A1, điểm xét tuyển từ 16 đến 18 điểm tùy khối. Trường chỉ tuyển thí sinh nam.



13. Trường Sỹ quan Thông tin 50 chỉ tiêu, theo hai khối A và A1, điểm xét tuyển từ 17 đến 19 điểm tùy khối thi. Trường chỉ tuyển thí sinh nam



14. Trường Sỹ quan không quân tuyển năm chỉ tiêu, khối A, từ 20,5 điểm với thí sinh phía Nam và 22,75 điểm với thí sinh phía Bắc.



15. Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp tuyển tám chỉ tiêu, khối A, từ 17 điểm với thí sinh phía Nam và 19 điểm với thí sinh phía Bắc.



16. Trường Sỹ quan Đặc công tuyển 17 chỉ tiêu, tổ hợp khối A và A1, từ 18 đến 20 điểm tùy tổ hợp.



17. Trường Sỹ quan Phòng hóa tuyển bốn chỉ tiêu, dành cho thí sinh khu vực phía Bắc, khối A, từ 22 điểm.



18. Trường Sỹ quan Kỹ thuật quân sự tuyển 16 chỉ tiêu, khối A, điểm nhận hồ sơ từ 20 điểm./.

