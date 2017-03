2 học sinh đánh đập, trấn tiền bạn cùng trường

Trước đó, ngày 23-3, Công an thị trấn Chư Sê nhận được thông tin về việc một học sinh tên C. học khối lớp 6 tại Trường THCS Chu Văn An bị bạn học cùng trường tên T. và H. thường xuyên có hành động đe dọa trấn tiền và đánh đập nếu mỗi ngày C. không đưa tiền theo quy định.

Trường THCS Chu Văn An (Chư Sê). Ảnh: Nguyễn Giác



Trước sự việc trên, Công an thị trấn đã nhanh chóng mời người giám hộ và 2 học sinh trên đến cơ quan Công an để xác minh. Tại đây, 2 học sinh này khai nhận toàn bộ sự việc, từ cuối tháng 9-2012 đến ngày 23-3-2013 do không có tiền để tiêu xài nên buộc C. mỗi ngày phải đưa từ 30 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng, có lúc 200 ngàn đồng, có hôm không xin hay lấy được tiền của cha, mẹ, C. bị 2 bạn này đánh đập nhưng không dám nói với gia đình vì sợ tiếp tục bị đánh, trong 6 tháng hai học sinh có hành vi côn đồ này đã trấn được của C. với số tiền lên đến 5,6 triệu đồng, trong đó H. đã lấy riêng đến 5,2 triệu đồng. Với T. trước đó đã có nhiều lần đánh bạn cùng trường, trong ngày 16-3, T. đã dùng vật nhọn đâm bạn ngay tại sân trường, rất may chỉ bị xây xát nhẹ.



Để có hình thức răn dạy 2 học sinh, gia đình đã nhận lỗi về hành vi con mình gây ra và cam kết bồi thường lại số tiền cho gia đình C., đồng thời sẽ cùng với nhà trường, thôn xóm khuyên bảo dạy dỗ con chăm lo học tập.



Ngoài sự việc trên, trên địa bàn thị trấn Chư Sê hiện đang có một số nhóm thanh niên mới lớn đã bỏ học tụ tập trước các cổng trường để lôi kéo các học sinh bỏ học. Rất cần sự can thiệp của cơ quan chức năng tại địa phương.



Theo Nguyễn Giác-Minh Triều (Gia Lai Online)