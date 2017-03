20 thí sinh ĐH Huế từ rớt thành đậu nhờ phúc khảo

Trong số 423 đơn xin phúc khảo nộp lên Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thì môn Toán là nhiều nhất với 193 bài. Hội đồng đã làm đúng theo quy chế phúc khảo, soát xét lại toàn bộ bài. Đặc biệt, trong số đó có 31 bài được đối thoại trực tiếp giữa 2 giáo viên chấm phúc khảo và 2 giáo viên chấm trước.



Ở 31 bài này, có 20 bài từ rớt thành đậu, chủ yếu là môn Toán và Văn. Số còn lại (11 bài) tuy không rớt nhưng có một số bài đã bị hạ điểm xuống. Ngoài ra, những bài lệch 0,5 điểm trở lên mà không ảnh hưởng gì đến kết quả cũng phải đối thoại.



Các bài chấm phúc khảo khác không đối thoại, tuy không có trường hợp nào bị “xui xẻo” từ đậu thành rớt, nhưng có một số bài bị hạ điểm từ 0,25 đến 0,5 điểm. Riêng 126 bài trắc nghiệm trong tổng số 423 bài sau khi chấm không được lên điểm.



Nguyên nhân chấm điểm phúc khảo lên điểm là do các giáo viên chấm thi ở đợt đầu chấm quá chặt chẽ so với đáp án, chấm sót và cộng điểm sai. Con số đơn nộp phúc khảo năm nay nhiều hơn so với các năm. Hiện, ĐH Huế đã gửi giấy báo nhập học cho 20 thí sinh được đậu sau khi chấm phúc khảo trên.





Theo Đại Dương (DT)