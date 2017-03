22 con nghiện "đào tẩu" khỏi Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, vụ việc xảy ra tại Trung tâm GD-LĐXH TP Vinh vào sáng ngày 7/6. Vụ trốn trại tập thể của nhiều học viên cai nghiện xảy ra vào khoảng 10h sáng, 22 học viên cai nghiện đồng loạt phá cửa trốn ra ngoài.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ trung tâm đã phối hợp với công an xã Hưng Đông, công an TP Vinh tổ chức truy bắt. Đến 13h chiều nay đã bắt giữ và đưa về trung tâm được 4 học viên.



Được biết sau khi thoát khỏi Trung tâm GD-LĐXH TP Vinh, các con nghiện lẩn trốn trong các nhà dân. Cán bộ trung tâm đang tích cực phối hợp với công an TP Vinh truy bắt các đối tượng còn lại.



Sự việc xảy ra đúng vào ngày 7/6, khi tỉnh Nghệ An đang long trọng tổ chức lễ ra quân ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6.





