2,5 tuổi biết đọc, 5 tuổi nói tiếng Anh “như gió”

Mẹ bé cho biết nhờ áp dụng các phương pháp dạy con từ lúc mang thai như dán chữ lên tường, đọc những từ đơn giản đến nói những câu phức tạp, kể cho bé nghe những câu chuyện hay... mà mới năm tháng tuổi bé đã nói được các từ đơn giản và hai tuổi thì biết đọc.

Còn Nguyễn Thế Khải (quận Tân Bình), mới 6 tuổi đã có thể nói tiếng Anh chuẩn hơn cả một người lớn đã lấy bằng A, B. Mẹ bé kể trong một lần đi sở thú, gặp một người nước ngoài, em bắt chuyện: “Where are you from?”. Người kia trả lời: “I’m from Canberra”. “Is Canberra the capital of Australia?”. Ông khách nước ngoài trố mắt ngạc nhiên và Khải trở thành “tua-gai” cho ông suốt buổi hôm đó. Mẹ Khải bật mí từ lúc lên ba, Khải bất ngờ đọc tiếng Anh dù chưa học lần nào. Thì ra trong thời gian mang thai, ngoài những kỹ năng thai giáo, chị đã vô tình dạy con tiếng Anh thông qua công việc của mình.

Giáo dục thai nhi thực chất là gây kích thích các giác quan của thai. Đó là một chuỗi hoạt động khác nhau nhằm phát triển thị giác, thính giác và bồi dưỡng khả năng quan sát, tính nhạy cảm trong phản ứng đối với sự vật của cháu bé sau này, phát triển khả năng phối hợp nhịp nhàng các động tác, độ nhanh nhạy của cơ thể, sự nhạy cảm trong tâm hồn.

YÊN THẢO