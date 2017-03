26 sinh viên nhận giải thưởng Tài năng Lương Văn Can

Các thí sinh nhận giải thưởng Lương Văn Can ngày 8-10. Ảnh: H.LAN

Theo Ban tổ chức, năm nay không có giải đặc biệt vì không có ý tưởng kinh doanh nào thật sự đột phá. Dự án "Loofah – bông tắm xơ mướp Việt Nam" của thí sinh Phan Thị Quỳnh Hoa (ĐH Kinh tế - Luật thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM), được hội đồng giám khảo đánh giá là đề tài có tính khả thi cao, tận dụng nguyên liệu nông nghiệp sẵn có đã đoạt giải nhất.

Giải nhì thuộc về dự án "Cửa hàng thốt nốt Trúc Linh" của thí sinh Thạch Thị Trúc Linh (ĐH Đồng Tháp); giải ba thuộc về dự án "Hủ tiếu gõ Nguyên Nguyên" (ĐH Ngoại thương TPHCM).

Ba dự án đồng giải tư là "OPARD.VN – Công cụ đo lường sức khỏe" của thí sinh Đặng Bá Anh Thi, "Mô hình hiện đại hóa thu gom phế liệu" của thí sinh Đào Huỳnh Mai, và dự án "Trung tâm giáo dục vì cộng đồng YOCI" của thí sinh Trịnh Thị Hồng Nhung.

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là cuộc thi dành cho các bạn trẻ yêu thích kinh doanh, muốn hiểu sâu về đạo đức kinh doanh theo tư tưởng của vị doanh nhân yêu nước Lương Văn Can, do báo Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với CLB Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức.