30 sinh viên nhận giải thưởng Tài năng Lương Văn Can

Với đề tài “Amibus sản xuất các loại thú bông len làm quà tặng, vật trang trí nội thất cao cấp”, giúp phát huy ngành nghề truyền thống, tận dụng lực lượng lao động phổ thông, được hội đồng giám khảo đánh giá là đề tài có tính khả thi cao, Nguyễn Thị Thanh Vy (sinh viên ĐH Ngoại thương TP.HCM) đã giành giải đặc biệt. Các giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về thí sinh Trần Quản Trọng (sinh viên ĐH Mở TP.HCM), Trần Công Thư, Nguyễn Lê Minh Triết (cùng là sinh viên ĐH Ngoại thương TP.HCM).

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là cuộc thi dành cho các bạn trẻ yêu thích kinh doanh, muốn hiểu sâu về đạo đức kinh doanh theo tư tưởng của vị doanh nhân yêu nước Lương Văn Can, do báo Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với CLB Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức.

Nhân lễ trao giải 2013 và phát động giải thưởng năm 2014, chủ tịch UBND TP.HCM đã trao bằng khen cho hai tập thể và sáu cá nhân đã có những đóng góp lâu dài, sáng lập và duy trì giải thưởng trong suốt thời gian qua.

ANH PHÚ