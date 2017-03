30 thạc sĩ luật bằng tiếng Pháp đầu tiên tốt nghiệp

Bằng thạc sĩ luật do Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 cấp và được công nhận tại tất cả quốc gia trong Cộng đồng châu Âu.

Các học viên đầu tiên của chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ luật bằng tiếng Pháp nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: QUỐC DŨNG

Đây là chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Luật TP.HCM và các trường ĐH thành viên của Văn phòng ĐH Pháp ngữ (AUF): Jean Moulin Lyon 3, Montesquieu Bordeaux IV, Toulouse I Capitole và Libre de Bruxelles. Chương trình này được Bộ GD&ĐT cấp phép vào tháng 1-2011, đến nay đã tuyển sinh được bốn khóa với 86 học viên, trong đó có 28 học viên người nước ngoài đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Togo, Benin, Bờ Biển Ngà… Các học viên học một năm tại Trường ĐH Luật TP.HCM, do giáo sư các trường liên kết giảng dạy với 60 tín chỉ châu Âu (ECTS). Từ năm 2013, chương trình được điều chỉnh tên chuyên ngành đào tạo thành “luật kinh doanh quốc tế và so sánh” do các trường ĐH liên kết nêu trên luân phiên cấp bằng.

Q.DŨNG