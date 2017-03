3.000 chỉ tiêu vào Trường ĐH Quảng Nam

Theo Hoàng Sơn (TNO)

Theo đó, năm học 2013, Trường ĐH Quảng Nam sẽ tuyển 3.000 chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Trong đó, chỉ tiêu ngân sách nhà nước là 800, chỉ tiêu ngoài ngân sách nhà nước là 2.200.Cụ thể, bậc đại học (hệ chính quy) có 800 chỉ tiêu, gồm: khối sư phạm 300 chỉ tiêu; khối ngoài sư phạm 500 chỉ tiêu. Bậc cao đẳng (hệ chính quy) 800 chỉ tiêu: khối sư phạm 250 chỉ tiêu; khối ngoài sư phạm 550 chỉ tiêu.Hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học (bậc đại học), trong đó: sư phạm toán học 50 chỉ tiêu, sư phạm ngữ văn 50 chỉ tiêu, sư phạm sinh học 50 chỉ tiêu, sư phạm vật lý 50 chỉ tiêu, giáo dục tiểu học 100 chỉ tiêu, giáo dục mầm non 50 chỉ tiêu, kế toán 100 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 50 chỉ tiêu, ngôn ngữ Anh 50 chỉ tiêu, quản trị kinh doanh 50 chỉ tiêu.Hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học (bậc cao đẳng) 400 chỉ tiêu, trong đó: giáo dục tiểu học 150 chỉ tiêu, giáo dục mầm non 150 chỉ tiêu, kế toán 100 chỉ tiêu.Bậc trung cấp chuyên nghiệp 400 chỉ tiêu, trong đó: giáo dục tiểu học 250 chỉ tiêu, giáo dục mầm non 150 chỉ tiêu.* Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã công nhận cho Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tuyển 1.600 chỉ tiêu trong năm học 2013 - 2014. Trong đó, hệ cao đẳng với 750 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành: điều dưỡng, xét nghiệm y học, hộ sinh và điều dưỡng (liên thông từ trung cấp). Hệ trung cấp chuyên nghiệp với 850 chỉ tiêu, các chuyên ngành như: y sĩ, y sĩ y học cổ truyền, y sĩ y học dự phòng, dược sĩ...