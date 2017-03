300.000 đồng/môn “phao thi” THPT trước giờ G

Theo Bùi Nhung – Phong Đăng (VNN)



Tại quán phô tô N.A, khu vực Cầu Giấy giá “phao” cao chót vót. Chủ quán cẩn trọng hỏi người mua có chắc chắn không và mua nhiều hay ít mới cho xem.Khi PV chắc chắn mua, chủ quán kéo tôi vào góc khuất, lấy trong tủ ra hai tập tài liệu môn Văn và nói: “Có mua thì xem nhanh nhanh, không công an vào kiểm tra bây giờ”.Chủ quán cho biết phao thi 1 môn có giá là 300.000 đồng/bộ. Nếu mua hai môn hạ giá xuống còn 500.000 đồng. Khi PV mặc cả, chủ quán chốt giá: “Đây là tài liệu chuẩn, giá thấp nhất là 400.000 đồng/ 2 môn, không thể rẻ hơn được nữa. Có mua thì mua, mà không thì về”.Anh này cho biết, “phao thi “chuẩn” ở đây là “sát đề thi. Riêng môn Văn có đầy đủ 3 phần thi”.Một học sinh cuối cấp đang từ quán photocopy nhà bên cạnh đi ra cho biết: “Nghe các bạn kháo nhau tài liệu ở quán anh chị vừa vào sát đề lắm. Nhưng vào hỏi thì chủ quán hét 300.000 đồng/ môn nên em không mua nữa. Còn quán bên cạnh em vừa hỏi giá cũng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/1 môn”.Tại một quán photocopy cách hai quán này không xa, giá “phao thi” lại rẻ hơn: chỉ 30.000 đồng/1 môn thi. Còn loại in hai mặt thì giá thấp hơn, chỉ 20.000 đồng/1 môn thi.Không chỉ ở nội thành, tại một trường ngoại thành Hà Nội, khá nhiều học sinh cũng xúm đông đỏ trước các quán in tài liệu.Tại một quán gần cổng Trung tâm GDTX Sơn Tây tài liệu được bán công khai. Khi bước vào hỏi bộ đề thi tại một quán tên H., vợ chồng chủ quán bận đến mức không kịp ngẩng đầu lên nhìn người vào ra là ai. Chị H., chủ quán vừa xếp tài liệu vừa gập ghim cho biết: “Đây là tài liệu lấy từ trường học, đem in và phô tô nhỏ bán cho học sinh. Cả bộ tài liệu 5 môn có giá là 20.000 đồng”.Rất đông học sinh tới mua và phô tô “phao” ở đây. B.A.S, một nam sinh lớp 12 cho biết bạn đã phải chờ ở quán hơn 20 phút mà chưa mua được tài liệu. S. cho hay: “Nhiều bạn mua quá nên chủ quán làm không kịp. Lâu quá không chờ được nên nhiều bạn chờ em ở đây mua giúp”.Ngày mai (2/6) các học sinh lớp sẽ bắt đầu kì thi Tốt nghiệp THPT. Không chỉ những học sinh yếu kém mới chuẩn bị phao mà nhiều học sinh mức học khá do tâm lí lo lắng, “có hơn không” nên cũng chuẩn bị cho mình những bộ phao chắc chắn. B.T.H , một học sinh trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội thẳng thắn: “Cứ mang phao vào phòng thi cho yên tâm. Giám thị coi dễ thì mở, không thì thôi”.