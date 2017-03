32 thí sinh bị đình chỉ buổi thi Toán do vi phạm quy chế

Thí sinh dự thi ĐH Công Đoàn.







Các thí sinh thi vào ĐH Đà Nẵng dự buổi thi môn đầu tiên sáng nay 4/7. (Ảnh: Khánh Hiền).







Do trời mưa nên tại điêm thi trường ĐH Cần Thơ đã xảy ra hiện tượng kẹt xe cục bộ kéo dài hơn 30 phút, nhưng nhờ lực lượng CSGT điều tiết nên không xảy ra hiện tường ùn ứ. (Ảnh: Nguyễn Hành).



Theo Dân Trí



Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT về môn Toán sáng nay, các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh. Không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời. Trên phạm vi cả nước, có 33 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật.Về đề thi, Ban chỉ đạo thi khẳng định, không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu.Theo lãnh đạo Bộ, các địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện,… tiếp tục triển khai hoạt động tích cực, có hiệu quả như tham gia phân luồng giao thông; giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi; hỗ trợ nhà trọ giá rẻ, xuất ăn miễn phí; đưa đón thí sinh đến các địa điểm thi;..., sáng nay tại cơ sở ở Hà Nội có 8433 thí sinh đến dự thi, đạt 63,5%; cơ sở ở TP Hồ Chí Minh có 1963 em, đạt 73,2%. So với năm 2012 số hồ sơ đăng ký vào trường giảm gần 4000.Kết thúc buổi thi sáng 4/7, trường đã đình chỉ 2 thí sinh: một em mang điện thoại di động và một em mang tài liệu vào phòng thi. Cả hai trường hợp được giám thị phát hiện sau gần 1/2 thời gian làm bài môn Toán.Kết thúc buổi thi môn đầu tiên đợt 1 kỳ thi tuyển sinh tạisáng nay, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết có 10 thí sinh bị đình chỉ thi.Cụ thể, có 9 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi bị giám thị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi tại Hội đồng 1, điểm trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng; CĐ Phương Đông; THPT Hoàng Hoa Thám, Khu B ĐH Bách khoa; Khu F ĐH Bách khoa; CĐ Đức Trí; THCS Trưng Vương; THCS Lê Độ (2 trường hợp). Ngoài ra, còn 1 thí sinh thi tại điểm trường THCS Trưng Vương bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết, qua báo cáo nhanh từ các điểm trường thi, hầu hết các trường hợp thí sinh do bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi là các thí sinh thi liên thông từ cao đẳng lên đại học; như trường hợp TS Đoàn Thái Bảo ở Hội đồngthi 1 ở ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Thí sinh này không làm được bài nên đứng ngay ở phòng thi gọi điện thoại cho bạn đến đón về. Thí sinh này thấy khó qua kỳ thi đại học nên dù biết là gọi điện thoại thì bị đình chỉ nhưng thí sinh vẫn gọi.Thông tin tổng hợp từ 37 Hội đồng thi của ĐH Đà Nẵng cho biết: Sáng nay, có 28.484/33.974 thí sinh đăng ký dự thi các khối A, A1,V vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng đã đến dự thi môn đầu tiên, đạt tỷ lệ 83,84%.Kết thúc buổi thi môn Toán, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013,có 2 thí sinh bị đình chỉ thi. Theo báo cáo nhanh của trường ĐH Hồng Đức, buổi thi môn Toán sáng ngày 4/7 diễn ra an toàn, an ninh trật tự trong và ngoài các điểm thi được đảm bảo.Có 2.322 thí sinh đến dự thi trong tổng số 3.036 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 76,48% thí sinh dự thi. Không có thí sinh nào đi muộn không được thi, cũng như không có trường hợp thí sinh nào ốm không tiếp tục dự thi được. Ngoài ra không có trường hợp giám thị, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.Trong buổi thi môn Toán, có 2 thí sinh tại Hội đồng thi A2 và A3, Cơ sở chính củabị đình chỉ thi. Trong đó có 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi và 1 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.Ông Hoàng Văn Thi, Chủ tịch Hội đồng thi trường ĐH Hồng Đức nhận xét: “Buổi thi môn Toán tại các điểm thi của trường diễn ra an toàn, nghiêm túc. Nhà trường phối hợp cùng lực lượng tình nguyện viên và lực lượng Công an đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực thi. Đồng thời chúng tôi chỉ đạo lực lượng tình nguyện không để xảy ra tình trạng tiếp thị tờ rơi, quảng cáo ngay khu vực thi”.Theo báo nhanh của Hội đồng coi thi liên trường, trong buổi thi sáng nay có 6.689 thí sinh không đến dự thi và có 3 thí sinh bị đình chỉ thi. Theo đó, tại HĐCTLT cụm thi Cần Thơ trong kỳ tuyển sinh CĐ, ĐH năm nay có 32 trường ĐH, trong đó trường ĐH Cần Thơ có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất lên đến 36.897 thí sinh, các trường ĐH ở TPHCM có 8.299 thí sinh đăng ký dự thi ở khối A và A1.Tuy nhiên, trong buổi thi đầu tiên (môn toán), theo báo cáo tổng kết của HĐCTLT cụm thi Cần Thơ cho biết có đến 6.698 thí sinh vắng mặt và đáng tiếc nhất là có 3 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 1 thí sinh tự ý ra khỏi phòng thi và 2 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng điện thoại di động trong giờ làm bài.Ngoài ra, tại cụm thi Cần Thơ khi gần hết giờ làm bài môn toán, sĩ tử và phụ huynh hứng chịu một cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ nên đây cũng là lí do chính tại một số tuyến đường ở cụm thi Cần Thơ xảy ra hiện tượng kẹt xe cục bộ, như đường 3/2, đường Cách mạng tháng 8, đường Nguyễn Khuyến… nhưng sau đó được lực lượng CSGT kịp thời điều tiết nên không xảy ra hiện tường ùn ứ kéo dài.Kết thúc buổi thi môn Toán sáng nay, ông Trần Ngọc - Trưởng phòng đào tạocho biết, có 124 thí sinh không đến dự thi so với số lượng 734 thí sinh đăng ký thi đợt 1. Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 vào các khối A, A1 của trường là 733 thí sinh; trong đó có 601 thí sinh dự thi khối A và 132 thí sinh dự thi khối A1. Số thí sinh đến dự thi môn Toán (khối A) sáng nay là 505/601 thí sinh, vào khối A1 là 105/132 thí sinh, tức có 124 thí sinh vắng thiTheo ông Ngọc, kết thúc buổi thi sáng nay, không có trường hợp thí sinh và giám thị nào bị đình chỉ thi hoặc bị lập biên bản do vi phạm quy chế. Buổi thi diễn ra tương đối nghiêm túc và đúng quy định.