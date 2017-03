322 thí sinh bị nhầm đề đã được làm bài thi lại

Ngày 15-7, tại trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, sau khi thí sinh làm xong môn Văn, môn thi đầu tiên, đã xảy ra sự cố khá hy hữu: có 322 thí sinh làm nhầm đề thi khối C trong đợt thi thứ 2 của ĐH.

Ông Khôi cho biết, ngay trong ngày 15-7, Bộ GD&ĐT đã nhận được công văn số 97 của trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đề nghị Bộ cho trường tổ chức thi lại môn Văn cho 322 thí sinh với lý do số thí sinh này đã thi đề thi môn Văn khối C của đợt thi ĐH thứ 2 sáng ngày 9/7/2008.

Sau khi nhận được công văn của trường, ngay trong ngày, Bộ GD&ĐT đã có công văn số 6268 gửi trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Theo đó, Bộ chỉ đạo: đồng ý để trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai tổ chức thi lại môn Văn khối C cho 322 thí sinh bằng đề thi dự bị CĐ môn Văn vào sáng ngày 17/7.

Trường phải có trách nhiệm thông báo rộng rãi công khai đến từng thí sinh về thời gian, địa điểm và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đảm bảo đợt thi được diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngoài ra, trường cần ký hợp đồng với cơ sở in sao đề thi trong đó phải làm rõ về số điểm thi, số phòng thi, số lượng đề thi trong mỗi túi đề thi, thời gian, địa điểm nhận đề thi, cam kết trách nhiệm bảo mật và an toàn tuyệt đối của đề thi theo đúng quy định danh mục nhà nước về tài liệu tối mật.

Ông Khôi cũng cho biết, Bộ đã nhận đựơc công văn của cơ sở in sao đề thi cho trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai báo cáo về nguyên nhân cũng như đề xuất hướng xử lý. Bộ đã có văn bảo chỉ đạo, yêu cầu cơ sở này vẫn tiếp tục in sao đề thi môn Văn khối C cho CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai bằng đề thi dự bị, đồng thời xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của cá nhân đơn vị liên quan.