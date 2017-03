34 trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển NV2

Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) công bố điểm trúng tuyển NV2 các ngành đào tạo bậc đại học: Ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại: 20,5 điểm; Luật thương mại: 21; Quản trị nguồn nhân lực thương mại: 21,5. Bậc CĐ: Kinh doanh và khách sạn - du lịch: 14,5; Marketing: 16. Thời gian nhập học: 19.9.2009.

Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển NV2 như sau:

Với cơ sở đào tạo tại Hà Nội: Kế toán: 18,5; Quản trị kinh doanh: 17,0; Tài chính - Ngân hàng: 18,5; Công nghệ dệt: 13; Công nghệ thực phẩm: 14; Công nghệ kỹ thuật điện: 16; Công nghệ may: 13; Công nghệ thông tin: 16,5; Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 16,5; Công nghệ kỹ thuật điện tử: 16,5.

Hệ CĐ: Kế toán: 14; Tài chính - Ngân hàng: 14; Quản trị kinh doanh: 12,5; Công nghệ dệt: 10; Công nghệ may: 10; Công nghệ da giầy: 10; Công nghệ thực phẩm: 10; Công nghệ thông tin: 12; Công nghệ kỹ thuật điện: 11; Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 11; Công nghệ kỹ thuật điện tử: 11; Công nghệ cơ điện tử: 10; Công nghệ kỹ thuật ô tô: 10.

Đối với cơ sở đào tạo tại Nam Định, điểm trúng vào hệ ĐH tuyển thấp hơn trên 1 điểm trừ 2 ngành giữ nguyên điểm trúng tuyển là Công nghệ dệt và Công nghệ may. Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng tại cơ sở này cũng thấp hơn cơ sở HN 1 điểm, trừ 1 số ngành sau có điểm tương đương: Công nghệ dệt, Công nghệ may, Công nghệ da giầy; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Học viện Bưu chính viễn thông (Hà Nội): Bậc ĐH (miền Bắc): Điện tử viễn thông: 19,5; Công nghệ thông tin: 19,5; Điện tử: 18; Quản trị kinh doanh: 19. Bậc CĐ: Điện tử viễn thông: 14,5; Công nghệ thông tin: 14; Quản trị kinh doanh: 13. Bậc ĐH (miền Nam): Điện tử viễn thông: 16; Công nghệ thông tin: 15,5; Điện - Điện tử: 15. Quản trị kinh doanh: 16,5. Bậc CĐ: Điện tử Viễn thông: 12,5; Công nghệ thông tin: 12; Quản trị kinh doanh: 12 điểm.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển NV2 các ngành hệ ĐH gồm: Quản trị: 18 điểm; Kế toán kiểm toán: 18,5; Hệ thống thông tin kinh tế: 17,5. Với bậc CĐ, trường xét truyển 1 ngành là Tài chính ngân hàng với điểm trúng tuyển là 13.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Bậc ĐH: KT và Quản lý môi trường: 18,5; KT Hệ thống công nghiệp: 18; Công nghệ vật liệu, Vật liệu và cấu kiện xây dựng: 17,5; KT Giao thông: 16,5; Công nghệ dệt may, Trắc địa (Trắc địa - Địa chính), Cơ kỹ thuật, Vật lý kỹ thuật: 15,5. Ngành Bảo dưỡng công nghiệp bậc CĐ tuyển thí sinh thi tại trường, đăng ký NV1 vào ngành này, đủ điểm sàn xét tuyển CĐ là 10 điểm, không có bài thi bị điểm 0; TS đã nộp phiếu đăng ký NV2 hợp lệ và đạt điểm sàn xét tuyển CĐ; TS đã nộp đơn đăng ký NV2 hợp lệ vào các ngành bậc ĐH của trường nhưng không đủ điều kiện xét tuyển, được xét chuyển vào bậc CĐ ngành này.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) công bố điểm chuẩn NV2 các ngành: Toán tin (17 điểm); Vật lý (15,5); Điện tử viễn thông (18); Khối ngành CNTT (19); Hải dương học và khí tượng thủy văn (15); Khoa học vật liệu (16.5); Sinh học (20); Công nghệ sinh học lấy 20,5 (khối A) và 23 điểm (khối B).

Trường ĐH Tài chính – Marketing: Kế toán ngân hàng và Kinh doanh quốc tế (18,5 điểm); Thẩm định giá (18 điểm), Kinh doanh bất động sản (17 điểm); Du lịch lữ hành: 15,5; Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Tin học Kế toán, Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử, Tiếng Anh kinh doanh: 15 điểm.

Hệ cao đẳng, các ngành lấy 10 điểm là: Du lịch lữ hành, Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Tin học Kế toán, Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử. Các ngành lấy 12 điểm là: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Kinh doanh quốc tế, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán ngân hang. Các ngành còn lại: Thẩm định giá: 11,5; Kinh doanh bất động sản: 10,5; Tiếng Anh kinh doanh: 11.

Trường cũng thông báo, đối với bậc Đại học: Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Kế toán ngân hàng không đủ điểm trúng tuyển, nhưng có tổng điểm từ 18.0 điểm trở lên thì được đăng ký và xét chuyển vào các chuyên ngành thuộc ngành Hệ thống thông tin kinh tế (Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Tin học kế toán, Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử).

Đối với bậc Cao đẳng: Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán ngân hàng không đủ điểm trúng tuyển, nhưng có tổng điểm từ 11.0 điểm trở lên thì được đăng ký và xét chuyển vào các chuyên ngành thuộc ngành Hệ thống thông tin kinh tế (Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Tin học kế toán, Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử).

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm trúng tuyển, trong đó có chuyên ngành lấy điểm khá cao như Văn học: 20,5 điểm; Tiếng Anh, Toán, Việt Nam học: 18,5 điểm; Vật lý: 18; Tiếng Trung Quốc, SP Kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - kinh tế gia đình, Hóa học: 16; Thư viện - Thông tin: 16,5; Tin học, SP Kỹ thuật công nghiệp: 15.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG HN) có 259 thí sinh trúng tuyển NV2, đạt tỷ lệ 114,6% so với chỉ tiêu. Cụ thể điểm chuẩn của các ngành học: Xã hội học khối C 20.5/ D 18.5; Triết học C 20.0/ D 18.5; Chính trị học C 20.5/ D 18.0; Công tác xã hội C 20.5/ D 18.0; Ngôn ngữ học C 20.5/ D 18.5; Thông tin - Thư viện C 18.5/ D 18.0; Hán Nôm C 18.0/ D 18.0; Nhân học D 22.5

Điểm trúng tuyển trên là đối với thí sinh thuộc khu vực 3, học sinh phổ thông. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.

Nhà trường đã gửi chuyển phát nhanh giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ thí sinh ghi trong hồ sơ đăng kí nguyện vọng 2. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 nhập học ngày 17/9/2009.

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) thông báo điểm trúng tuyển NV2 ngành Quản trị kinh doanh 18 điểm (khối D1) và 17.5 điểm (khối A); Công nghệ sinh học: 17 điểm (D1), 15 điểm (A) và 15.5 (B); ngành CNTT, Khoa học máy tính và Điện tử viễn thông: 15 điểm. Các ngành đào tạo liên kết do trường ĐH nước ngoài cấp bằng xét tuyển NV2 từ 13,5 - 15 điểm tùy theo ngành.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Quản trị kinh doanh có điểm trúng tuyển NV2: 18 điểm, Kế toán kiểm toán (18,5 điểm), Hệ thống thông tin kinh tế (17.5 điểm).

Trường ĐH Luật TP.HCM: điểm chuẩn NV2 các ngành như sau: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Quốc tế, Quản trị - Luật (A): 19, (D1): 16,5.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: Bậc ĐH: Điều khiển tàu biển: 15; Khai thác máy tàu thủy, Điện và tự động tàu thủy, Cơ giới hóa xếp dỡ cảng, Máy xây dựng: 14,5; Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa, Quy hoạch giao thông: 16,5; Kỹ thuật máy tính (Mạng máy tính): 16; Xây dựng đường sắt – Metro: 15,5; Thiết bị năng lượng tàu thủy: 13. Bậc CĐ: Điều khiển tàu biển, Công nghệ thông tin, Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô): 12; Kinh tế vận tải biển: 13; Khai thác máy tàu thủy: 10,5.

Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu: Ngoài ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dầu) (khối A/B) lấy 17/18 điểm với hệ đại học và 14/15 điểm với hệ cao đẳng; các ngành khác có xét tuyển ở cả hai hệ ĐH và CĐ đều lấy ngang bằng với điểm sàn.

Trường ĐH Hòa Bình công bố điểm trúng tuyển vào các ngành xét NV2 là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quan hệ công chúng và truyền thông (khối A, D); Đồ họa ứng dụng (điểm trung bình hai môn năng khiếu từ 3 trở lên) đồng loạt 13 điểm. Ngành Quan hệ công chúng và truyền thông (khối C): 14 điểm.

Viện ĐH Mở Hà Nội: Bậc ĐH: Tin học ứng dụng: 14,5; Điện tử thông tin: 15; Công nghệ sinh học (A): 14,5 (B): 18; Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn: 22; Hướng dẫn du lịch: 20,5; Luật kinh tế (A, D): 16,5; Luật quốc tế (A, D): 14,5; Tiếng Anh: 24,5. Bậc CĐ: Tin học: 10; Điện tử thông tin: 10; Công nghệ sinh học (A): 10, (B): 12; Kế toán: 11; Tiếng Anh: 14; Thời trang: 31 (môn Vẽ hệ số 2); Trang trí nội thất: 31 (môn Vẽ hệ số 2).

Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa: Bậc ĐH: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa: 17; Sư phạm Sinh học: 16; Sư phạm Tiểu học (D1): 13, (M): 14; Sư phạm Tiếng Anh: 18; Tin học 15; Kế toán: 16; Quản trị kinh doanh: 15; Tài chính Ngân hàng: 17; Chăn nuôi thú y; Nuôi trồng thủy sản; Kỹ nghệ hoa viên; Trồng trọt; Lâm học (A): 13, (B): 14; Ngữ văn; Việt Nam học; Lịch sử; Xã hội học: 15; Địa lý: 17,5; Tâm lý học (C): 15, (D1): 14. Bậc CĐ: Sư phạm Toán Tin; Sư phạm Hóa; Sư phạm Mầm non; Sư phạm Tiểu học; Quản trị kinh doanh; Hệ thống điện: 10; Sư phạm Sinh: 11; Sư phạm Tiếng Anh: 14; Kế toán: 12; Quản lý đất đai (A): 10, (B): 11; Sư phạm Thể dục - Công tác đội: 11.

Trường ĐH dân lập Phú Xuân (Thừa Thiên - Huế): Các khu vực liền kề cách nhau 1 điểm, các nhóm đối tượng cách nhau 1 điểm. Bậc ĐH: 13 điểm gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Điện - điện tử, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Tiếng Trung; 14 điểm gồm các ngành: Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học (ngành Đại lý du lịch), Việt Nam học (ngành Văn hóa du lịch) khối C: 13, khối D1: 14. Bậc CĐ: 10 điểm gồm có các ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán.

ĐH Quy Nhơn: Ngành sư phạm: Kỹ thuật công nghiệp, Tin học (A): 13; Tâm lý giáo dục (B, C): 14; Giáo dục chính trị (C): 16. Các ngành cử nhân khoa học: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Địa lý (A): 13; Sinh học, Địa lý (B): 14; Ngữ văn, Lịch sử, Công tác xã hội, Việt Nam học (C): 14; tiếng Anh, Việt Nam học (D1): 13; Trung Quốc (D1, D4): 14. Các ngành cử nhân kinh tế: Quản trị kinh doanh, Kinh tế (A): 13. Các ngành kỹ sư: Kỹ thuật điện, Điện tử - Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng (A): 13; Nông học (B): 14. Các ngành liên kết: Công nghệ hữu cơ - Hóa dầu (A): 16.

Trường CĐ Công nghệ thông tin Việt - Hàn: Tin học ứng dụng (A): 11,5, (V, H): 10; Khoa học máy tính (A): 11,5; Quản trị kinh doanh (A, D1): 12; Marketing (A, D1): 11,5. Đồng thời, trường cũng xét tuyển NV3 theo mức điểm tương đương điểm chuẩn NV2. Chỉ tiêu cụ thể gồm: Tin học ứng dụng (70), Khoa học máy tính (50), Quản trị kinh doanh (40), Marketing (20).

Trường CĐ Kinh tế TP.HCM: Với TS dự thi ĐH: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế: 13,5; Tiếng Anh: 13. Với TS dự thi CĐ: Kế toán, Kinh doanh quốc tế: 18,5; Quản trị kinh doanh: 19; Tiếng Anh: 17.

Trường CĐ Phát thanh truyền hình 2: Báo chí: 14; Công nghệ kỹ thuật điện tử, Tin học ứng dụng: 10.

Trường CĐ Công thương TP.HCM: Tin học: 14,5; Công nghệ cơ – điện tử: 12,5; Tự động hóa, Công nghệ nhiệt – lạnh, Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật điện, Điện tử công nghiệp: 12; Công nghệ dệt, Công nghệ sợi, Cơ khí sửa chữa và khai thác thiết bị, Công nghệ da giày, Công nghệ sản xuất giấy, Công nghệ hóa nhuộm, Hóa hữu cơ: 10.

Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên-Huế: Kế toán (Kế toán doanh nghiệp): 20; Tin học (Quản trị mạng): 17,5; Quản trị kinh doanh: 18,5; Quản lý đất đai: 16; Công nghệ thiết bị trường học: 16; Thư viện - Thông tin: 14; Việt Nam học: 14,5; Quản trị văn phòng: 14,5; Thư ký văn phòng: 14; Quản lý văn hóa: 13,5; Công tác xã hội: 15; Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch): 14; Đồ họa: 16.

11 trường CĐ: Trường CĐ Viễn Đông TP.HCM, Trường CĐ Phương Đông - Đà Nẵng, Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên, CĐ Tài chính kế toán, CĐ Bách Việt, CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM, CĐ bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội, CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, CĐ Bách khoa Hưng Yên, Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Kiên Giang đều thông báo điểm trúng tuyển NV2 bằng với điểm sàn.