500 giờ dạy không lương!

Cần chấm dứt tình trạng “quá tải sức lao động”

Đối với GV mầm non, đã có những văn bản quy định cụ thể về thời giờ làm việc, định mức tiết dạy, chế độ quyền lợi... Tuy nhiên, GV mầm non thường phải làm việc quá giờ và không được trả lương tương xứng với công sức và thời gian làm việc. Thực trạng này tồn tại phổ biến đến mức cho là việc bình thường. Những vi phạm pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi nói chung và những vi phạm quyền lợi GV mầm non nói riêng cần phải được xử lý, chấn chỉnh để đảm bảo tính thống nhất và nghiêm minh của pháp luật. UBND các cấp, ngành giáo dục và hiệu trưởng các trường mầm non phải nghiêm túc thực hiện và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định; xây dựng ngay đề án điều chỉnh ngân sách để thực hiện quy chế quyền lợi thỏa đáng và đưa ra giải pháp chấm dứt tình trạng “quá tải sức lao động” giáo viên mầm non.

Luật sư Nguyễn Thế Thông

(Đoàn luật sư TP.HCM)

Như Lịch (ghi)