51 đại học tốt nhất nước Mỹ vừa được công bố

Thứ tự xếp hạng các trường 1. Princeton University 2. Harvard University 3. Yale University 4. Stanford University 5. California Institute of Technology 6. University of Pennsylvania 7. Massachusetts Institute of Technology 8. Duke University 9. Columbia University 9. University of Chicago 11. Dartmouth College 12. Cornell University 12. Washington University in St. Louis 14. Brown University 14. Johns Hopkins University 14. Northwestern University 17. Emory University 17. Rice University 19. University of Notre Dame 19. Vanderbilt University 21. University of California, Berkeley* 22. Carnegie Mellon University 23. Georgetown University 23. University of Virginia* 25. University of California, Los Angeles* 25. University of Michigan, Ann Arbor* 27. University of Southern California 28. Tufts University 28. University of North Carolina, Chapel Hill* 30. Wake Forest University 31. Brandeis University 31. Lehigh University 33. College of William and Mary* 34. New York University 35. Boston College 35. Georgia Institute of Technology* 35. University of Rochester 38. University of California, San Diego* 38. University of Illinois, Urbana-Champaign* 38. University of Wisconsin, Madison* 41. Case Western Reserve University 42. University of California, Davis* 42. University of Washington* 44. Rensselaer Polytechnic Institute 44. University of California, Irvine* 44. University of California, Santa Barbara* 44. University of Texas, Austin* 48. Pennsylvania State University, University Park* 49. University of Florida* 50. Syracuse University 51. Tulane University