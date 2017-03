51 sinh viên sau 1-2 năm học mới thi “đầu vào”

Tháng 2-2008, Ban Giám hiệu Trường Trung học Y tế tỉnh Long An (cũ) bị kỷ luật chuyển sang công tác khác, sau khi bàn giao nhiệm vụ, Ban giám hiệu mới của trường phát hiện 51 sinh viên của 4 hệ đào tạo: y sĩ đa khoa, điều dưỡng, dược trung và y sĩ y học cổ truyền đã học từ 1-2 năm học mà không đủ điều kiện “đầu vào”. Cụ thể những sinh viên trên có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp phổ thông trung học thấp hơn điểm xét tuyển của nhà trường. Nhưng không biết vì lý do gì, Ban giám hiệu (cũ) lại “thả cửa” cho các em nhập học. Có 11 em nhập học từ năm học (2006-2007); 40 em nhập học từ năm học (2007-2008). Đa số sinh viên “lậu” này học lực dưới trung bình, là con của gia đình cha mẹ là cán bộ, công chức và “đại gia” trong tỉnh…

Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Long An đã chấp thuận đề nghị của Sở GD-ĐT, Sở Y tế tỉnh, chuyển các sinh viên trên qua hình thức đào tạo “vừa học vừa làm” và bắt buộc các em phải thi lại đầu vào, nếu sinh viên nào không đạt điểm quy định thì phải tạm ngưng việc học. Bà Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Long An cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo của trên, trước mắt trường tổ chức ôn thi đầu vào 2 môn như quy định cho các em. Dự kiến tháng 11 sẽ thi, nếu các em đạt điểm quy định mới được xét cấp tốt nghiệp, và cấp bằng cấp chuyên môn sau này.

Đây là việc làm hy hữu trong giáo dục nhằm “chữa cháy” những sai trái của Ban giám hiệu Trường Trung học Y tế tỉnh Long An trước đây. Dư luận tại Long An đang nghi ngờ về chất lượng đào tạo “thầy thuốc” của Trường Trung học Y tế Long An; và có chăng hành vi tiêu cực “chạy trường”?

Hàng trăm sinh viên hoang mang vì nghi vấn bằng giả

Chiều ngày 22-10, gần 300 sinh viên (SV) Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai đã có buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo nhà trường về thông tin “bằng do nhà trường cấp là bằng giả, đào tạo chui”. Hàng trăm câu hỏi xung quanh về vấn đề đào tạo của nhà trường đã được SV nêu ra.

Nguyễn Thái Hiền (SV lớp tại chức ngành đa truyền thông TC5) cho biết, thông tin về “bằng giả” đã làm toàn bộ SV của trường cảm thấy hoang mang từ đầu năm nhưng vẫn không được trường giải đáp thỏa đáng. Chỉ đến khi 150 SV (hai lớp TC5, TC6) lên phòng đào tạo trực tiếp kiến nghị giải thích thì mới được nhà trường thông báo cho họp đối thoại trực tiếp với thầy hiệu trưởng.

Trả lời thắc mắc của SV về “bằng giả” tại cuộc đối thoại trực tiếp chiều 22-10, ông Trần Cương Quyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo với các em rằng tất cả các phôi bằng đều được mua từ Bộ GD-ĐT và 100% là bằng thật. Nếu có bằng nào do chính tay tôi ký, đóng dấu mà cho là giả thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với vấn đề liên thông lên ĐH năm nay không thực hiện được bởi vì phía Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (Q8, TPHCM) không tiếp tục liên kết nên nhà trường đành chịu”.

Riêng lời “cam kết tất cả sẽ được học liên thông lên ĐH sau khi tốt nghiệp” lúc tuyển sinh thì ông Quyết cho qua (!). “Cùng tốt nghiệp một khóa nhưng tại sao có bạn nhận bằng có tem còn bằng của em thì không có tem. Như thế bằng em có phải là bằng giả và em muốn đổi lại bằng dán tem có được không?” - Trần Đức Tài (SV lớp TC6) nêu thắc mắc. Ông Quyết cho rằng việc bằng có dán tem hay không dán tem là do bộ cấp phát.

Còn về ý nghĩa của bằng có dán tem và không dán tem thì ông Quyết giải quyết bằng cách “nhà trường sẽ có công văn trình Bộ GD-ĐT giải đáp”. Một vấn đề khác mà 150 SV học ngành đa truyền thông (hệ vừa học vừa làm) lo ngại chính là việc nhà trường thông báo kéo dài thời gian đào tạo thêm nửa năm. Nhiều SV cho rằng việc làm này không hợp tình hợp lý. Hơn nữa chi phí cho việc ăn học thêm nửa năm ở thời điểm hiện nay là bài toán nan giải đối với nhiều SV. “Sở dĩ kéo dài thời gian đào tạo thêm nửa năm là giải pháp bất khả kháng vì trường không đủ giảng viên đứng lớp”, ông Quyết lý giải.