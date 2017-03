51 thí sinh vi phạm kỷ luật ngày đầu thi cao đẳng

Cụ thể, trong buổi thi sáng, tại các Hội đồng thi đã có 9 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 1, đình chỉ thi 7 và không được dự thi do đến muộn 1); không có cán bộ bị xử lý kỷ luật.



Trong buổi thi chiều, số sĩ tử tại các điểm thi vi phạm có 42 thí sinh bị xử lý kỷ luật (khiển trách 3, cảnh cáo 1, đình chỉ thi 37 và không được dự thi do đến muộn 1); không có cán bộ bị xử lý kỷ luật.



Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, đề thi Cao đẳng được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót. Các trường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ, quán triệt Quy chế đến thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi, tăng cường tập huấn cán bộ coi thi, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức tốt đợt thi Cao đẳng.



Không khí trường thi ở các Hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc nhìn chung, trật tự, an toàn. Ở tất cả các Hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định; không xảy ra hiện tượng mất điện, nước.



Được biết, số thí sinh đăng kí dự thi là 407.562 nhưng chỉ có 298.924 thí sinh đến dự thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi/số đăng kí dự thi đạt khoảng 73,34%.



Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, năm nay có 124 trường tổ chức thi cao đẳng với 394 điểm thi và 11.195 phòng thi, số cán bộ tham gia tổ chức thi là 32.216 người./.

Theo Nhóm PV (Vietnam+)