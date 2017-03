6 bé mầm non bị cô giáo dán băng dính vào miệng

9 giờ ngày 19/9, Công an TX Từ Sơn (Bắc Ninh) nhận được tin báo về việc: Một số phụ huynh học sinh Trường mầm non Hương Mạc 2 (ở thôn Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn) tố cáo cô giáo lớp 5 tuổi số 3 trường mầm non Hương Mạc 2, có hành vi dùng băng dính dán vào mồm một số cháu.

Bước đầu xác minh được biết: Vào buổi sáng và trưa 18-9, do một số cháu mất trật tự trong lớp, nên D. T. H. (SN 1986, trú tại Hà Hương, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) là giáo viên phụ giảng dạy hợp đồng ở trường Mầm non Hương Mạc 2, đã cắt nhỏ băng dính dán vào mồm 6 cháu gồm: Ánh, Hậu, Vân, Đức, Tuấn, Học (đều trú tại Mai Động, Hương Mạc) với mục đích không cho các cháu trên mất trật tự. Sau đó Dương Thị Hà đã bóc các miếng băng dính ở miệng các cháu ra, đến tối các cháu về nhà kể lại với bố mẹ nên phụ huynh các cháu đã làm đơn tố cáo.





Công an TX Từ Sơn đang xác minh, giải quyết.