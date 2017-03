60 xã, phường ở Kiên Giang chưa có trường mầm non

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, dù được quan tâm đầu tư nhưng hiện mạng lưới trường lớp cơ sở ở tỉnh còn phân tán và thiếu đồng bộ, nhất là bậc mầm non. Hiện nay, Kiên Giang còn 60 xã, phường chưa có trường mầm non và tỉnh đang phải bố trí 419 lớp mầm non học nhờ, học tạm trong các trường tiểu học. Dịp này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tặng máy tính xách tay, ti vi cho 3 cơ sở trường học tại Kiên Giang.

Theo Đ.Tuyển - H.Cúc (TNO)