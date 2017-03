600 thanh niên hỗ trợ thí sinh trong mùa thi 2016

Lễ ra quân của tình nguyện viên từ ngày 28-6 và kết thúc vào ngày 4-7 với gần 600 thanh niên được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1, gồm 300 tình nguyện viên làm nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, dẫn đến điểm thi, nơi ăn, ở, đồng thời phối hợp với lực lực lượng công an hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi. Nhóm 2, có 100 tình nguyện viên tập trung cùng với lực lượng Công an giao thông TP Pleiku hỗ trợ hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trục đường chính và các điểm thi. Nhóm 3, có 150 tình nguyện viên trong đội xe ôm tình nguyện.