600 TS mất điểm ưu tiên ĐH do lỗi của Sở GD Bắc Giang

Trong đó, 20 em chỉ cần số điểm này là đủ điểm vào trường.



“Những sai sót này được phát hiện và phản ánh lên Sở từ hồi tháng 3/2011 nhưng không hiểu sao lúc đó Sở lại không điều chỉnh ngay” - ông Nghiêm Xuân Cường, Hiệu trưởng trường THPT Yên Dũng số 3 xác nhận.



Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang nói: “Sự nhầm lẫn này bắt nguồn từ phía Sở".



Trường Yên Dũng trước kia thuộc KV 2 – NT, ngày 12/3/2009 UB Dân tộc đã ban hành quyết định số 61 công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính và đã chính thức đưa xã Cảnh Thụy vào danh sách này.



"Do việc ban hành muộn nên những thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2010 không được hưởng đối tượng ưu tiên khu vực KV1 (năm 2010 học sinh trường Yên Dũng vẫn ưu tiên theo diện KV2-NT). Năm 2011, các em được hưởng điểm ưu tiên KV1 nhưng do trong quá trình xử lý có thể cán bộ tuyển sinh của Sở không nắm rõ thay đổi nên có sự nhầm lẫn” - ông Sơn cho biết.



Chiều ngày 26/8, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ GD Đại học cho biết: “Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận thông tin báo cáo của Sở Bắc Giang. Trong ngày hôm nay Bộ sẽ có công văn gửi các trường ĐH, CĐ để đảm bảo quyền lợi của các em”.



Những em học sinh bị thiếu nhiều điểm quá hoặc đã thi đỗ không có thắc mắc gì về sai sót này.





Theo VNN/ Giáo dục Việt Nam