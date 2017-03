62.000 học sinh vùng lũ Hà Tĩnh chưa thể đến trường

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, đến sáng 18/10, toàn tỉnh có khoảng hơn 62.000 học sinh vẫn chưa thể đến trường, nhiều nhất là ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh và Thạch Hà.



Tại huyện Hương Sơn, hơn 25.500 học sinh các cấp vẫn phải nghỉ học do nước lũ lên nhanh, giao thông nhiều nơi chia cắt. 54 trường học bị ngập, 29 trường ngập sâu từ 1 mét trở lên, bùn đóng dày.



Đến sáng 18/10, nước đã rút nhưng rất chậm, nhiều trường ở vùng hạ du của huyện Hương Sơn vẫn còn bị ngập như tại các xã Sơn Thịnh, Sơn Mỹ, Sơn Tiến, Sơn Long. Nhiều sách vở, đồ dùng, trang thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng.



Hương Khê được coi là vùng rốn lũ của Hà Tĩnh, mặc dù đã chủ động trong công tác phòng chống lũ lụt nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề.



Toàn huyện Hương Khê có 38 trường bị ngập; trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Phương Mỹ nước ngập sâu hơn 1m. Hầu hết các trường đều phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.



Ông Trần Đình Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Hương Khê cho biết: Mặc dù Phòng đã chỉ đạo các trường chủ động dọn dẹp đồ đạc lên tầng 2 nhưng do nước lũ lên nhanh nên cơ sở vật chất của các trường vẫn bị hư hỏng nặng sau lũ.



Trường học ở các xã Đức Bồng, Đức Hương, Đức Ân, Đức Giang (huyện Vũ Quang) vẫn còn bị ngập, học sinh chưa thể trở lại trường. Ở huyện Đức Thọ, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học do giao thông bị chia cắt, đặc biệt là các vùng ngoài đê La Giang.



Ngay sau cơn lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn đến các huyện có thiệt hại để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục.



Ngành Giáo dục, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên các địa phương cùng với giáo viên các trường khẩn trương dọn dẹp lại phòng học, đảm bảo học sinh có thể đến trường trong thời gian sớm nhất.





Theo Hoàng Ngà (TTXVN)