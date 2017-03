70 trường hợp bị đình chỉ thi môn Địa lý

Kết thúc buổi thi thứ 3 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn Địa lý đã diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Sáng 3-6, tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục duy trì ở mức khá cao: 99,55%, tăng 0,15% so với cùng buổi thi năm 2008 (99,4%).

Sau 3 buổi thi, tổng cộng số thí sinh bỏ thi là 4.682 thí sinh, trong đó có 60 trường hợp đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài.

Theo TTXVN, ngày 2-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn hoả tốc tới Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giám đốc các Sở GD-ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh những bất cập, hạn chế bộc lộ trong công tác coi thi ngày thi đầu tiên ở một số địa phương. Do vậy, một số sự cố như việc mất điện ở Hội đồng coi thi Phú Quốc (Kiên Giang), Lương Sơn Bắc (Hà Nội), việc phòng thi dột nát để mưa làm ướt giấy thi của thí sinh ở Hội đồng coi thi Mỹ Xuyên (Sóc Trăng)... đã được khắc phục, đảm bảo điều kiện cho thí sinh dự thi an toàn. An toàn giao thông cũng được siết chặt hơn nên số thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi trong buổi thi thứ 3 này đã giảm hẳn so với ngày thi đầu tiên: chỉ có 12 trường hợp so với 52 trường hợp bị tai nạn trong 2 buổi thi đầu.

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Trần Văn Nghĩa, cho biết, kết thúc buổi thi thứ 3 không có thắc mắc về tính chính xác của đề thi. Trong buổi thi thứ 3, nhờ công tác thanh tra, kiểm tra giám sát tiếp tục được tăng cường, kỷ cương thi cử và kỷ luật phòng thi tiếp tục được duy trì chặt chẽ. Do vậy, số thí sinh vi phạm quy chế thi đã giảm so với buổi thi môn Văn đầu tiên 14 trường hợp (chỉ có 70 trường hợp bị đình chỉ thi). Sau 3 buổi thi cũng chưa xảy ra trường hợp giám thị vi phạm quy chế thi. Các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử đã không xảy ra.

Đà Nẵng: 54 thí sinh bỏ thi

Sáng ngày 3-6, thời tiết ở Đà Nẵng tương đối dễ chịu, nên các thí sinh rất thoải mái trong phòng thi. Theo nhận xét của em Hoàng Thị Yến (Học sinh trường THPT Trần Phú), đề thi môn vật lý tương đối sát với chương trình, hầu hết các học sinh đều làm được bài.

Theo ghi nhận của phóng viên NLĐO, tình trạng phát tờ rơi tại các cổng trường trong thời điểm diễn ra làm bài thi đã hạn chế, nhưng sau khi tan thi thì hàng loạt người tham gia bán lời giải đề thi môn Sinh tụ tập, gây mất trật tự. Lực lượng công an, xung kích phải rất vất vả mới giải tán được những người bán lời giải đề thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, trong buổi thi sáng nay, môn Địa lí, toàn TP có 54 thí sinh bỏ thi không có lý do. Không có thí sinh và giáo viên nào vi phạm qui chế thi. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.