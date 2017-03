“700 bằng tốt nghiệp bị sai chính tả”: Nhà trường xin lỗi

Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên PGS.TS Nông Quốc Chinh cho biết, do sơ suất nên Bằng tốt nghiệp và Bản sao Bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên khóa 7 vào tháng 7/2013 có một số sai sót như thiếu tem chống giả theo quy định của ĐH Thái Nguyên (Bằng tốt nghiệp), sai lỗi chính tả và không ghi số vào Sổ cấp bằng (Bản sao Bằng tốt nghiệp). Trường ĐH Khoa học chân thành gửi đến các em sinh viên và các bậc phụ huynh lời xin lỗi về những thiếu sót trên.



Sau khi xin lỗi, trường ĐH Khoa học đã thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 7 đã nhận Bằng và Bản sao Bằng tốt nghiệp. Nhà trường dán bổ sung them chống giả và ghi số vào Sổ cấp bằng đối với Bằng tốt nghiệp còn thiếu tem và số vào Sổ cấp bằng. Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp (đã chỉnh sửa) sau khi đã thu hồi Bản sao cũ (sai lỗi chính tả).



Nguyên nhân dẫn đến sai sót trên, theo lãnh đạo nhà trường, do cán bộ phòng Công tác Học sinh - Sinh viên không kiểm tra và rà soát cẩn thận nên xảy ra sai sót cơ bản về nghiệp vụ. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường chưa sát sao trong chỉ đạo, kiểm tra nên dẫn tới sự việc đáng tiếc trên.



Đến nay, nhà trường đã dán bổ sung tem và vào sổ cấp bằng 361 bằng tốt nghiệp thiếu tem, thu hồi và cấp lại 259 bản sao bằng tốt nghiệp sai chính tả. Nhà trường tiếp tục sửa lỗi sai sót trên, sinh viên có thể gửi và nhận Bản sao trực tiếp tại trường hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo địa chỉ do sinh viên cung cấp. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại cho sinh viên (ngoài tỉnh Thái Nguyên) đến trường khắc phục những sai sót trong Bằng tốt nghiệp. Ngoài ra, còn công khai số điện thoại để sinh viên liên hệ.





Theo Hồng Hạnh (DT)