71 thí sinh vi phạm quy chế thi

84 tuổi vẫn chở cháu đi thi! Ông Nguyễn Hữu Phước ở quận 6 (TP.HCM) năm nay 84 tuổi nhưng vẫn chạy xe Honda rất tốt. Sáng qua, từ quận 6 ông Phước chở cháu gái của mình đến điểm thi ở quận 1 (Trường đại học KHXH&NV TP.HCM). Ông nói: “Cháu tôi không có bằng lái, tôi phải đưa cháu đi. Xưa nay tôi lái xe máy rất tốt, không hề phạm lỗi giao thông hay va quẹt gì cả”. Tuy nhiên, ông Phước cho biết ông phải chạy tới chạy lui mấy vòng xe trên các đường quanh điểm thi mới đến nơi được. Kẹt xe do “lô cốt”, leo vỉa hè ôn bài! Một nam thí sinh thi vào Học viện Quân y (đường Thành Thái, quận 10) hết giờ thi thí sinh này tranh thủ đạp xe về nhà. Nhưng khi vừa lấy xe ra khỏi cổng trường 100 m thì đường bị tắc vì “lô cốt”, kẹt xe. Em này phải đưa xe lên vỉa hè, tranh thủ ôn bài. Hơn 17.000 suất cơm chay miễn phí Sáng qua, tại Trường đại học Nông lâm, Công ty TNHH Âu Lạc đã phát 2.000 suất cơm chay miễn phí phục vụ cho thí sinh cũng như phụ huynh đưa con đi thi. Anh Trần Văn Bên, tổ trưởng tổ phát cơm chay miễn phí Công ty TNHH Âu Lạc, cho biết: “Năm nay công ty phát hơn 17.000 suất cơm cho 11 địa điểm trên toàn TP như quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, 3, 10. Mỗi phần cơm là 10.000 đồng, kèm theo một chai nước suối và khăn lạnh”. Được biết, đây là năm thứ ba liên tiếp Công ty Âu Lạc phát cơm chay miễn phí hỗ trợ thí sinh. Tham gia cùng Công ty Âu Lạc còn có các thầy trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm. Các thầy đã điều động ba xe tải và dậy từ lúc 3 giờ sáng để kịp lo bữa cơm cho các thí sinh. Nước uống miễn phí phục vụ thí sinh, phụ huynh Những người dân tổ 35, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã đem hai bình nước lọc ra gần cổng Trường THPT tư thục Quang Trung cho các thí sinh và phụ huynh uống để tránh tình trạng bị “chém chặt”. Anh Vũ, người dân tổ 35, cho biết: “Chúng tôi dậy từ tờ mờ sáng để nấu nước trà, để nguội cho các phụ huynh uống”. Chú Nguyễn Trọng Trường (quê Thanh Chương, Nghệ An), phụ huynh của thí sinh Nguyễn Trọng Tiến, thi vào Trường đại học Bách khoa, tâm sự: “Nhờ có những bình nước miễn phí này mà chúng tôi đỡ được mấy chục ngàn trong lúc chờ con thi. Người dân ở đây tốt bụng thật!”. Con đi thi, bố đánh cờ ăn tiền! Trước cổng địa điểm thi Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng, trong lúc thí sinh đang làm bài thi môn toán thì phía ngoài cổng trường, nhiều ông bố lại lao vào trò chơi đỏ đen. Một bàn cờ thế do một người đàn ông trạc 60 tuổi dựng ra với 10.000 đồng một lần giải thế. Người đàn ông đặt ra những quy định: không được đi thử, không hoãn, không khoan... Nhiều phụ huynh thấy dễ ăn và cũng muốn giải khuây trong lúc đợi con đã tham gia. Có người mới chỉ đi một nước đã xin thua và đành ngậm ngùi móc tiền ra trả. Chỉ đến khi lực lượng công an đến thì “trò chơi” này mới được dẹp. Đến phòng thi bằng nạng gỗ của bác thương binh Do bị tai nạn nứt xương chân, thí sinh Nguyễn Văn Hân (thi vào khoa Xây dựng Trường đại học Vinh) phải mượn đôi nạng gỗ của bác thương binh trong xã để đi thi. Hân được bố dìu từ quê ở xã Nhân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đến TP Vinh. Trường đại học Vinh đã bố trí cho bố con Hân ở ký túc xá và phòng thi tầng một để Hân dễ dàng đi lại. Hân nói: “Mấy ngày nay bác Bình thương binh phải ngồi một chỗ nhường đôi nạng này để tiếp sức cho em đi thi. Lúc đi thi, bác dặn “Thời trai trẻ bác phải xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, rồi bị thương, nay cháu phải cố gắng thi tốt và học cả phần của bác”. Trễ thi vì... ngủ quên! Đó là thí sinh Trần Kiến Chương (Đại Lộc, Quảng Nam), dự thi vào ngành kiến trúc Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Chương cho biết: “Em đã dậy vào lúc 4 giờ sáng nhưng do khi tối ôn bài khuya nên mệt quá, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy và chạy đến truờng thì đã quá muộn...”. Được biết, đây là năm thứ hai Chương thi đại học.