71 trường VN có website được xếp hạng trên thế giới

15 trang web của các trường ĐH Việt Nam được xếp hạng cao nhất là ĐH Cần Thơ; ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐHQG Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội; ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH An Giang; ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Huế; ĐH Thủy lợi; ĐHQG TP.HCM, ĐH Đà Nẵng; ĐH Sư phạm Hà Nội; ĐH Lạc Hồng; ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM...



Đây là kết quả trong lần xếp hạng tháng 7/2010 - kết quả mới nhất - từ Webometrics - một trang web chuyên xếp hạng website các trường đại học thế giới (http://www.webometrics.info/) của Phòng thí nghiệm điều khiển học thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của Tây Ban Nha.



Webometrics xếp hạng 12.000 cơ sở giáo dục có đủ cơ sở để xếp hạng dựa theo 4 chỉ số đo lường là kích cỡ, tầm nhìn, số lượng file phong phú và tài liệu học thuật, từ cơ sở phân tích trang web của 20.000 cơ sở giáo dục đại học trên khắp thế giới.



So với kỳ xếp hạng vào tháng 1/2010, thứ hạng các trường đại học Việt Nam đều giảm. Tuy nhiên, có sự tham gia vào thêm của một số trường.



Bảng xếp hạng này có những tiêu chí nhằm khuyến khích việc xuất bản web. Mục tiêu chính là hỗ trợ các sáng kiến truy cập mở, cổ vũ các trường đại học và các viện, trung tâm nghiên cứu công bố thông tin trên mạng Internet.



Webometrics bắt đầu thực hiện việc xếp hạng các trường đại học trên thế giới từ năm 2004. Webometrics thực hiện xếp hạng 2 lần/năm và công bố bảng xếp hạng vào tháng giêng và tháng 7 hàng năm.



Các loại xếp hạng trường đại học hoặc “các bảng xếp hạng” là một hiện tượng mới xuất hiện cách đây hơn 15 năm.



"Việc xếp hạng diễn ra ở đâu cũng đều gặp phải vấn đề phức tạp giữa sự chào đón của công chúng và nỗi lo lắng của các trường đại học" - Alex Usher và Jon Medow, hai chuyên gia về kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, thuộc Viện Chính sách Giáo dục (Canada) viết như vậy trong một khảo sát về các bảng xếp hạng phổ biến trên thế giới.



Theo 2 chuyên gia này, hiện tại có 3 loại được biết tới nhiều nhất: Xếp hạng về học thuật các trường đại học trên thế giới ủa Trường ĐH Giao thông Thượng Hải, lần đầu tiên xuất bản năm 2003, Xếp hạng trường đại học thế giới của Phụ trương thời báo giáo dục đại học của Anh Quốc (Times Higher Education Supplement) xuất bản lần đầu tiên vào tháng 11/2004, và xếp hạng của Iberoamericano -xếp hạng so sánh các trường đại học ở châu Mĩ Latinh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.



Loại xếp hạng mạng điện tử Webometrics – đo lường sự hiện diện của trường đại học trên mạng điện tử thế giới - không được 2 tác giả đưa vào diện khảo sát.





Theo Phạm Duyên (VNN)