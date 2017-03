856 SV Trường ĐH Mỏ -Địa chất bị buộc thôi học

Ông Lê Trọng Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Mỏ - Địa chất, cho biết ngay đầu năm học, trường đã phổ biến rất kỹ Quy chế 43 về đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tới từng SV. Theo quy chế này, điểm tổng kết năm học thứ nhất, SV phải đạt trên 0,8 điểm trong học kỳ I; 1,0 điểm trong học kỳ II và trên 1,2 điểm cả năm thì mới đủ điều kiện để tiếp tục theo học năm thứ 2.



Khi năm học kết thúc, trường đã rà soát kết quả học tập của SV và bất ngờ khi thấy có tới 856/2.500 SV toàn khóa không đủ điều kiện tiếp tục học năm thứ 2. Nguyên nhân, theo ông Thắng, do Quy chế 43 đòi hỏi cao hơn so với Quy chế 25 cũ vì sử dụng thang điểm theo hình thức A, B, C, D... tương đương với 4, 3, 2, 1 điểm nên nhiều SV không đáp ứng được yêu cầu.



Không phải bây giờ, việc hàng trăm SV có nguy cơ nghỉ học cùng lúc mới diễn ra. Tháng 5-2010, Trường ĐH Khoa học Huế cũng đã cho 107 SV hệ tín chỉ thôi học do kết quả học tập kém, không đủ điều kiện tiếp tục theo học. Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cũng từng cho hơn 160 SV thôi học do không đủ điểm theo Quy chế 43.



Đại diện Trường ĐH Mỏ - Địa chất khẳng định: Không thể “đẩy” một lúc 856 SV ra khỏi trường. Thực tế, những yêu cầu của Quy chế 43 hơi cao đối với chất lượng đầu vào của SV Trường ĐH Mỏ - Địa chất, vốn không bằng một số trường cùng khối thi. Trước tình hình này, ông Lê Trọng Thắng cho biết hội đồng trường đang tìm phương án giải quyết có lợi cho SV bằng cách giảm chuẩn yêu cầu của Quy chế 43. Cụ thể, sẽ giảm từ 1,2 điểm tích lũy xuống mức còn khoảng 0,8 điểm tích lũy đối với SV năm thứ nhất. Theo mức này, danh sách SV bị buộc thôi học sẽ chỉ còn khoảng gần 200 SV.



Chuyển sang đào đạo theo hình thức tín chỉ là một yêu cầu bắt buộc của bộ đối với các trường ĐH, CĐ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, những yêu cầu mà quy chế đưa ra phải phù hợp thực tế các trường để khi áp dụng không bị chênh và rồi lại phải chữa cháy bằng cách hạ chuẩn của chính quy chế này. Với cách gỡ rối như vậy, việc thực hiện quy chế không có ý nghĩa gì. Trả lời về cách giải quyết của Trường ĐH Mỏ - Địa chất, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, cho rằng sẽ xem xét tình hình và có câu trả lời chính thức vào hôm nay, 9-9.

Thang điểm đánh giá học lực sinh viên Theo điều 22 của Quy chế 43, thang điểm 10 được quy đổi ra thang điểm 4 để đánh giá học lực SV như sau: Từ 8,5-10 điểm tương ứng với điểm A (4 điểm); từ 7,0-8,4 điểm tương ứng với điểm B (3 điểm); từ 5,5-6,9 điểm tương ứng với điểm C (2 điểm); từ 4,0-5,4 điểm tương ứng với điểm D (1 điểm) và dưới 4 điểm tương ứng với điểm F (0 điểm).



Với thang điểm này, theo điều 16 của Quy chế 43, sẽ buộc thôi học đối với SV năm nhất có điểm trung bình dưới 1,2 điểm, SV năm 2 có điểm trung bình dưới 1,4 điểm, SV năm 3 có điểm trung bình dưới 1,6 điểm và SV năm 4 có điểm trung bình dưới 1,8 điểm.



Theo Yến Anh (NLĐ)