9 tuổi đã vào "lò" luyện thi cấp 2

Vì chị nghe nói thi Am là cả một cuộc chiến. Nếu con mình không qua các lò luyện để "nạp" kiến thức, làm quen với các dạng bài, rèn kỹ năng thật tốt ngay từ lớp 3 thì không hy vọng gì...



Lớp 5 đi luyện thi cấp 2 là... muộn



"Mình cũng muốn thời gian tiểu học thì cứ để cho con học những gì cô dạy ở trường, về nhà làm thêm bài tập ôn luyện là được. Đến năm cuối cấp, nếu thấy con có khả năng thì cho đi học ôn để luyện thi vào Am hoặc các trường chuẩn, lớp chọn là được. Thế nhưng, nghe nhiều người lại bảo mình suy nghĩ vậy là sai lầm. Để đến lớp 5 mới cho con đi luyện thi thì đã quá muộn. Thường thì phải đi luyện từ lớp 3, hoặc chậm nhất là đầu lớp 4 mới có cơ hội hy vọng bước chân vào trường Am. Ngay cả các bạn ở lớp con mình, hỏi ra cũng mới biết đã quá nửa lớp đi học luyện thi từ năm ngoái. Thấy vậy mình hoảng quá nên cũng phải tìm chỗ cho con đi học", chị Thúy chia sẻ.



Không riêng gì chị Nguyễn Thị Thúy, các bố, mẹ trên diễn đàn Làm cha mẹ cũng có nhiều topic chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, từ các địa chỉ lò luyện, thầy cô nổi tiếng, cho đến kinh nghiệm kèm cặp, đưa đón con. Thành viên Nancy cho biết, hè lớp 2 lên lớp 3 mới có các lớp luyện thi Am. Thành viên này cũng chia sẻ quan điểm cho rằng "đi luyện thi từ lớp 3 không phải là sớm nếu như xác định cho con chạy đua vào Am, thà rằng học túc tắc trong một thời gian dài còn hơn là cấp tốc trong một năm".



Theo thông tin được chia sẻ trên diễn đàn, chúng tôi tìm đến một trong những "điểm nóng" là trung tâm luyện thi ngay tại trường Am cũ. Đến 10/6 trung tâm mới bắt đầu khai giảng, nhưng số lượng người đến đăng ký cho con theo học các lớp ôn Văn, Toán đã đông nghịt. Chị Trần Minh Hà, một phụ huynh đến đăng ký học cho con chia sẻ: "Tôi cũng tìm nhiều lớp rồi nhưng ở đâu cũng đông lắm, lớp dạy cả năm sáu chục cháu, thầy cô cứ giảng ào ào, chả biết con có được cái gì vào đầu không".







Để vào trường điểm nhiều cháu đã phải dùi mài kinh sử từ rất sớm (ảnh có tính minh họa)

Bố mẹ bảo học thì phải đi

Theo Khánh Lê (Bee.net.vn)

"So với các bạn ở lớp cháu học cũng được, nhưng bố mẹ cháu vẫn bắt đi học thêm, bảo là để còn thi lên cấp 2 trường Am hoặc trường chất lượng cao Cầu Giấy. Bố mẹ cháu bảo những trường đó thi rất khó, nếu không học từ bây giờ thì không đỗ được, nên cháu phải đi học thôi. Học Toán thì cháu không thích lắm, nhưng cháu thích học Văn ở đây vì cô dạy rất hay", bạn Trần Lan Anh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Định Công cho hay.Một cô giáo dạy luyện thi tại trung tâm trường Am cũ bày tỏ quan điểm cho biết, việc phụ huynh đưa các con đến các lò luyện thi quá sớm là không thực sự cần thiết. Ở giai đoạn đầu và giữa cấp tiểu học, học sinh chỉ cần nắm thật chắc các kiến thức và làm tốt các dạng bài đã học ở trường. Cha mẹ có thể cho con đi học thêm ở chỗ này chỗ khác để củng cố thêm kiến thức, kỹ năng làm bài, nhưng không nên đặt áp lực, gánh nặng của việc thi cử lên đầu trẻ. Theo cô giáo này, có những học sinh thậm chí không đến một lò luyện tiếng tăm nào mà chỉ tự học, tự ôn luyện các dạng bài trong sách nâng cao vẫn có thể thi đỗ vào trường Am.TS Nguyễn Thành Nam, Chương trình giáo dục hiện đại, Nhóm Cánh buồm cho rằng, việc đưa con đến các lò luyện thi, để học để ôn thi vào trường chuyên, lớp chọn, hay một trường nào đó có chất lượng giáo dục tốt hơn là một cách làm chắc chắn có hiệu quả khi muốn con thi được vào các trường ấy. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần nhìn lại xem liệu thực tế con mình có thích học ở đó, có phù hợp với môi trường đó. Đừng vì chạy theo cái tiếng thơm mỗi khi cha mẹ khoe mình có con học ở trường này trường nọ mà tạo áp lực buộc con phải chạy đua theo cuộc đua của chính mình."Hãy nhớ rằng, trẻ học bằng đam mê sẽ là những bài học hiệu quả nhất, giúp trẻ tự tin và mang lại thành quả tốt nhất cho trẻ, hoàn toàn khác với việc trẻ học để chạy theo một cuộc đua nào đó". - TS Nguyễn Thành Nam