90% giáo viên mầm non đạt chuẩn trung cấp sư phạm

(PL)- Tại buổi giao lưu cán bộ quản lý giáo dục mầm non tiêu biểu toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 26-5, bà Lê Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT, cho biết:

Đến năm học 2008-2009, cả nước đã có trên 90% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trung cấp sư phạm mầm non trở lên, trong đó khoảng 60% đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định (năm học 2000, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn chỉ 38,6%). Theo bà Hà, hiện nay cả nước có 1.644 trường chuẩn quốc gia, chiếm hơn 13% cơ sở mầm non. Nhiều hiệu trưởng “không bao giờ bằng lòng với chính mình”, thậm chí còn bớt công việc gia đình để có thời gian đi học, nâng cao nghiệp vụ để đạt được những kết quả trên. TỐ NHƯ