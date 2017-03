9.000 sinh viên ra quân tiếp sức mùa thi

So với năm trước, số lượng tình nguyện viên năm nay tăng lên đáng kể, có đến 9.000 sinh viên tình nguyện, gấp đôi năm trước.

Với 16 đội hình ra quân phân đều cho 130 điếm thi, 4 bến xe lớn (Miền Đông, Chợ Lớn, Bến Thành, An Sương), các trạm xe bus trọng yếu và các trụ sở Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình dự kiến sẽ đón và hỗ trợ cho 150.000 lượt thí sinh, phụ huynh. Song song đó, phía Ban tổ chức luôn sẵn sàng về nguồn lực, bao gồm: 350.000 chỗ trọ, trong đó có hơn 6.000 chỗ miễn phí; 60.000 chỗ xe bus; 200.000 bản đồ Thành phố và bản đồ xe bus; 200.000 cẩm nang; 60.000 phần bánh mì, 2.000 thùng mì và các vật phấm khác cần thiết.

Năm nay, chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ được diễn ra với thời gian ngắn hơn so với mọi năm (từ 13/6 đến 5/7), do các thí sinh sẽ tập trung thi vào các ngày 1,2,3,4/7. Cùng với đó sẽ tập trung đẩy mạnh hỗ trợ thí sinh tại 8 cụm thi và các bến xe tập trung nhiều sinh viên tỉnh lân cận về TP.HCM dự thi: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu và Long An.