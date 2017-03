91,58% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2015

Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do sở GDĐT chủ trì là 84,45% và ở các cụm thi do trường đại học chủ trì là 94,74%.

Phản ánh đúng hơn kết quả học tập

Bộ GD&ĐT nhận định chất lượng đề thi được nâng cao theo hướng mở, chuyển mạnh theo hướng đánh giá năng lực và có tính phân hóa cao;

Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015 có giảm so với các năm trước, phản ánh đúng hơn kết quả học tập của học sinh. Công tác coi thi, kỷ luật trường thi chặt chẽ hơn; quy trình chấm thi hai vòng độc lập được tuân thủ nghiêm ngặt hơn; do mục đích của kỳ thi vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp dữ liệu cho tuyển sinh cao đẳng, đại học nên đã giảm tối đa hiện tượng học sinh giúp đỡ nhau làm bài trong phòng thi.





Tỉ lệ tốt nghiệp của giáo dục THPT cao hơn GDTX. Điều này phản ánh thực tiễn khác nhau về chất lượng giáo dục của hai phương thức này.

Tỉ lệ tốt nghiệp đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì cao hơn ở các cụm thi do sở GDĐT chủ trì. Điều này phù hợp với thực tế là ở các cụm thi do các trường đại học chủ trì có nhiều thí sinh có kết quả học tập cao hơn. Chứng tỏ không có cơ sở cho những băn khoăn lo lắng về việc các cụm thi do địa phương tổ chức coi thi, chấm thi lỏng hơn cụm do các trường đại học chủ trì.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả tỉ lệ tốt nghiệp khác nhau giữa các tỉnh, TP cũng phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các địa phương. Những nơi có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao đều là tỉnh, TP có điều kiện giáo dục phát triển tốt hơn.

Bộ GD&ĐT cho rằng kỳ thi THPT quốc gia đã đạt được yêu cầu đổi mới theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW gọn nhẹ hơn, tiết kiệm hơn; phản ảnh đúng chất lượng giáo dục; giảm áp lực cho học sinh, gia đình và xã hội; cung cấp dữ liệu cho tuyển sinh cao đẳng, đại học; góp phần điều chỉnh hoạt động dạy học ở cấp THPT.

Tiếp tục rút kinh nghiệm

Theo Bộ GD&ĐT, nhìn chung công tác chấm thi được tiến hành theo đúng quy chế ở tất cả các cụm thi. An ninh, an toàn khu vực chấm thi được thực hiện nghiêm túc theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia. Bộ GD&ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra các hội đồng chấm thi. Cho đến nay, không có sai phạm trong công tác chấm thi được phát hiện.

Các sở GD&ĐT tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và thông báo kết quả cho thí sinh; đồng thời thu nhận và phối hợp với các cụm thi xử lý kịp thời đơn phúc khảo của thí sinh.

Các trường ĐH-CĐ tổ chức xét tuyển theo danh sách thí sinh đăng ký dựa trên kết quả thi và chỉ tiêu tuyển sinh theo đúng các quy định của quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Bộ GDĐT sẽ thu thập ý kiến trong ngành và xã hội, phân tích đánh giá để rút kinh nghiệm hoàn thiện các công việc về tổ chức thi, đồng thời nghiên cứu đề xuất các biện pháp chỉ đạo kỳ thi cho những năm tiếp theo.

Các sở GD&ĐT sẽ họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức và công bố kết quả tốt nghiệp THPT cho các thí sinh theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 có 1.005.654 thí sinh dự thi, trong đó có 816.830 thí sinh dự thi lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT, gồm 752.367 thí sinh khối THPT và 64.463 thí sinh khối GDTX.

