ACE Life tài trợ 2,2 tỉ đồng nâng cấp trường tiểu học

Thông qua Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung, ACE Life Việt Nam cam kết tài trợ 2,2 tỉ đồng cho việc nâng cấp trường tiểu học này. Đây là ngôi trường thứ tư được tài trợ xây dựng trong liên tiếp bốn năm trở lại đây.

Trước đây, Trường Tiểu học số 2 Quảng Thành chỉ có năm phòng học, được sử dụng cho 10 lớp. Do vậy, thầy cô, các em học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc đến lớp hằng ngày. Các phòng chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu công tác giảng dạy. Với thiết kế mới, trường sẽ được bổ sung thêm một khu lớp học theo tiêu chuẩn quốc gia với thiết kế hai tầng, tám phòng học khang trang, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, tiện nghi cho các em. Bên cạnh đó, khu phòng học mới còn là nơi phòng tránh an toàn cho người dân địa phương mỗi khi mùa mưa bão đến. Mô hình xây trường này do Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung thi công thiết kế theo tiêu chí đảm bảo tính kiên cố nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thất trong mùa mưa. Dự kiến Trường Tiểu học số 2 Quảng Thành sẽ được hoàn thành vào quý III-2013 để chào năm học mới 2013-2014.

MINH TÚ